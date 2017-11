Respetamos la libre manifestación, mientras no afecte a terceros: SSP

MORELIA, Mich., 9 de noviembre de 2017.- “Les pedimos de manera respetuosa me liberaran un carril. Hablé con su líder, Salvador Almanza, me liberaran y evitáramos la confrontación, especialmente porque había mujeres y personas mayores… en las salida teníamos colas de hasta 55 tráileres con alimentos perecederos y autobuses con niños”, comentó en entrevista este jueves, el subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta.

Reiteró que en la Secretaría se respeta la libre manifestación y expresión, sin embargo, en este caso estaban afectando a terceros, y durante la primera parte habían sostenido un dialogo por más de 30 minutos, pero al no haber respuesta se procedió al desalojo de la avenida.

Acotó Gómez Arrieta: “teníamos por la salida Salamanca una fila de 35 tráileres con alimentos perecederos y un camión con niños, provenientes de la escuela, que no podían cruzar. No podíamos tener a los menores cinco horas parados dentro del camión…”

Asimismo, que entre tres y cuatro policías son investigados por la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública por su actuación en las movilizaciones.

Al ser cuestionado en torno al vídeo en el que aparece presuntamente amedrentando a un civil, comentó: “salió un video donde se presume estaba amenazando a la gente, claro que no. El señor que estaba del otro lado me estaba mentando la mamá, agrediéndome, que me iba a buscar y claro, después de estarme diciendo eso varias veces le respondí. Si me quieres buscar, adelante…”.

Durante la confrontación con los maestros, tres policías también resultaron lesionados, uno de ellos tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en una mano.