Reportan falta de certificación en 90% de custodios en Michoacán

MORELIA, Mich., 26 de junio de 2017. – La presidenta de la fundación Michoacanos por una Causa en Común María Elena Morera Mitra dijo que el 50 por ciento de la Policía Michoacán se encuentra sin certificarse, lo mismo que más del 90 por ciento de los custodios de los centros penitenciarios de Michoacán.

La activista social destacó que no solo son los agentes, también hay mandos dentro de la Secretaría de Seguridad Pública que no se han acreditado y, en el peor de los casos, reprobaron los exámenes de control, acreditación y confianza.

Asimismo Morera Mitra refirió que 41 mandos, de los 126 dados de alta ante la secretaría, no se encuentran acreditados, es decir el 32. 5 por ciento de los responsables de la seguridad en la entidad no cuentan con el documento que los acredite como un agente confiable y del resto 31 tuvieron una primera evaluación inicial, pero ya no se han reevaluado.

Aunado a lo anterior destacó que 937 agentes del orden no cuentan con la certificación adecuada, es decir el 56 por ciento que está en activo.

En tanto que solo el nueve por ciento de todos los custodios de la Coordinación General del Sistema Penitenciario del Estado han aprobado los exámenes, el 91 por ciento no han sido examinados.