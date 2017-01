Recuperan 15 vehículos con reporte de robo; detienen a 24

MORELIA, Mich., 18 de enero de 2017.- Un operativo coordinado de autoridades estatales y federales, desplegado en 19 municipios de Michoacán, permitió el aseguramiento de 21 vehículos, 15 de éstos con reporte de robo. De acuerdo a un comunicado de prensa, además, en la acción, realizada durante las últimas 72 horas, fueron detenidas 24 personas por diferentes delitos y asegurado diverso armamento, droga en dosis individuales, cinco gallos de pelea, seis costales de granos de dudosa procedencia y dos pasamontañas. El armamento incautado consta de cinco fusiles y pistolas de diversos calibres, así como siete cargadores, 75 cartuchos útiles, ocho cascajos, una granada y un aditamento para calibre .40 milímetros. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado (SSP) informa que el operativo contó con el apoyo de elementos estatales y federales. El despliegue abarcó los municipios de Epitacio Huerta, Zitácuaro, Buenavista, Tarímbaro, Apatzingán, Chavinda, Aguililla, Ixtlán, Álvaro Obregón, Villa Jiménez, Uruapan, Gabriel Zamora, Lázaro Cárdenas, Zamora, Tlalpujahua, Tingüindín, Maravatío, Tumbiscatío y Santa Ana Maya. Los vehículos asegurados y que cuentan con reporte de robo son ocho camionetas: una Nissan, línea Caja Seca; una Toyota, línea Tundra, sin placas de circulación; otra Toyota sin placas de circulación; otra marca Honda, línea CRV; una Ford, tipo Pick Up, otra Nissan, tipo Pick Up; una Mazda, tipo Pick Up y una Nissan, línea Xterra. Además de dos motocicletas marca Italika, sin placas de circulación, una tipo Scooter y la otra marca Vento, línea Urban. También un vehículo Volkswagen, tipo Sedan; otro marca Sedan, línea Cruze; otro marca Honda, línea Civic; otro marca Volkswagen, línea Golf y uno más marca Nissan, línea Tsuru, con placas sobrepuestas. Sin reporte de robo también se aseguraron un automóvil Volkswagen, línea Derby; tres camionetas, una tipo Pick Up, una tipo Windstar y una más línea Traverse, además de un vehículo Nissan, línea Tsuru y una motocicleta Italika, sin placas de circulación. Los detenidos en este operativo fueron identificados como Fernando G., Alfredo P., Fernando P., Juan A., Esperanza B., Juan S., Manuel V., Víctor A., Jesús M., David G., Jonathan O., Rafael M., Sergio R., José M., Héctor A., Jesús J., Ricardo G., Fernando J., Julio F., José M. y cuatro menores de edad. Los delitos que se les imputan son contra la salud, portación de armas de fuego y robo de vehículos, entre otros. Los presuntos implicados, vehículos, cargadores, droga, armas de fuego y artículos fueron puestos a disposición de la autoridad competente.