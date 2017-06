Política no debe determinar resoluciones judiciales: Jesús Sierra

MORELIA, Mich., 13 de junio de 2017.- Tras celebrar que haya jueces que no le temen al poder público, y que no debe ser la indicación política la que determine resoluciones judiciales, el titular de la Secretaría Ejecutiva para el Consejo del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Jesús Sierra Arias, aseveró que la falta de capacitación en la materia no puede ser un pretexto para incumplir atribuciones en materia de justicia.

En entrevista con Quadratín, en el contexto de la tensión existente entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, donde el uno cuestiona al otro que se deje en libertad a delincuentes, el servidor público subrayó que debe de haber respeto a las actividades y actuaciones de cada uno de los poderes.

“Qué bueno que existen jueces que no le temen al poder público, sino que existen jueces que fundan y motivan sus decisiones, lo que es la mejor garantía en un sistema democrático; porque no va a ser la indicación política, sino la vía de la ley, la que determine las resoluciones judiciales”, expuso.

Ante los cuestionamientos a la falta de capacitación de los implementadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal, subrayó que se avanza en la consolidación de este esquema de justicia, y que en todo caso una eventual falta de capacitación no puede ser el pretexto para incumplir las funciones de cada una de las áreas.

Destacó que “ya no hay autoridades omnipotentes”, y que para sentenciar a una persona se debe llevar a cabo un juicio justo, vencer la presunción de inocencia, que es un postulado internacional, recogido por la Constitución General de la República, barrera que cualquier servidor público que esté inmerso en el NSJP debe de saltar con los mejores elementos.

Señaló que una cosa es la consolidación, que, a su decir, está avanzando, y otra cosa es que no se ejerza efectivamente la función que a cada quien le corresponde; destacó que si el Ministerio Público llega a estar en desacuerdo con la decisión tomada por los jueces, hay los recursos que prevé la norma para inconformarse con la actuación del Poder Judicial.

El pasado miércoles, el titular del Poder Ejecutivo en Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, arremetió contra jueces y magistrados, al cuestionar que los jueces “dejan salir a los delincuentes”, a lo que, este lunes, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Marco Antonio Flores Negrete, señaló que el trabajo se realiza en el marco de la ley, exigió respeto y no ser acusados sin fundamento.