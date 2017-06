Legalización de drogas combatiría al narco, pero alentaría consumo

MORELIA, Mich., 26 de junio de 2017.- Diferencias de opinión expresaron morelianos en torno a si la legalización de las drogas reduciría el consumo de sustancias, y ayudaría a combatir el narcotráfico en México, situación en la que algunos advierten que se alentaría el consumo, otros afirman que se restarían utilidades a esa poderosa industria en la que también se advierte la participación de gobernantes.

En un sondeo realizado por Quadratín, Adán Fonseca se expresó a favor de la legalización, al señalar que aunque no considera que se reduciría el consumo, sí se asestaría un duro golpe a las finanzas del mercado de la droga, por lo que consideró que es un tema que debería revisarse con apertura y tolerancia.

En contraste, Juaquina Arroyo consideró que sería un grave error abrir la puerta a la legalización de sustancias, lo que en su opinión agudizaría un problema de por sí severo; ejemplificó las problemáticas sociales y de salud que actualmente se relacionan con el consumo de drogas lícitas como el alcohol y el tabaco.

En este sentido, señaló que el narcotráfico es una industria poderosa en la que se ha visto la participación de algunos gobernantes y algunas autoridades, por lo que insistió en que además de que ella no estaría de acuerdo, ya que no lo considera positivo para la juventud, las propias autoridades inmiscuidas en ese negocio no permitirían la legalización.

Por su parte, Angélica Bedolla consideró que la legalización de la droga sería positiva siempre que se condujera con responsabilidad; “las grandes empresas serían las que trabajarían con estas sustancias, e incluso se generaría empleo”, expresó; y aunque admitió que existe el riesgo de alentar el consumo, señaló que éste sería más consciente.

Fany Pinzón consideró que la legalización de las drogas no es la solución; señaló que el tema no es si se legaliza o no, ya que las drogas siempre estarán a disposición, sino que hace falta fortalecer la información en torno al tema; “si se usa sin permiso, imagínese con permiso; ha faltado información y educación sobre el tema desde el gobierno y al seno de las propias familias”, comentó.

Alfredo Amezcua comentó que el problema de violencia e inseguridad emana del narcotráfico de drogas, además de que esta industria se ha vuelto alternativa de empleo para los jóvenes, que ante la falta de oportunidades, la crisis de desempleo y el deficiente sistema educativo, se convierten en carne de cañón del narcotráfico.

“La legalización debe darse, de manera paulatina tal vez, ya se dio el primer paso con la legalización de la mariguana para uso medicinal; pero la otra parte también podría ser algo que permita la posibilidad de que se reduzca la violencia en este país”, expuso.

En la escena internacional, México figura como uno de los países punto de origen y paso de diferentes tipos de droga, con lo que forma parte de la maquinaria operativa del narcotráfico a nivel mundial, una de las industrias de comercialización más poderosas en las distintas economías.