Fortalece PGJE investigación de delitos contra las mujeres

MORELIA, Mich., 29 de junio de 2017.- Toda acto de violencia es grave y, por lo tanto, las instituciones no pueden permitirse ni dar margen a la omisión o negligencia para investigar y perseguir delitos que atenten contra la libertad, seguridad e integridad de las mujeres; no se trata de hacerles un favor a las víctimas, tenemos una obligación profesional y ética de actuar con responsabilidad y aplicar la ley, aseguró el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), José Martín Godoy Castro.

Indica un comunicado de prensa que, en reunión de trabajo con el Comité Técnico de Seguimiento de la Declaratoria de Alerta de Género, personal de la Unidad Especial para la Atención de Delitos de Homicidio Cometidos en Agravio de la Mujer, dio a conocer los avances de los trabajos de investigación de este tipo de ilícito, en la que el funcionario estatal reconoció el esfuerzo realizado por el personal para indagar estos hechos, ya que se ha logrado conformar un equipo que se aboca a las pesquisas para esclarecerlos, tal como lo ha instruido el Gobernador Silvano Aureoles Conejo. Ponderó que para acabar con la violencia hacia las mujeres es fundamental ejecutar acciones transversales: “tenemos que aprender a educar en las relaciones basadas en el respeto hacia las y los demás, nos debe de quedar claro que la violencia hacia ellas no es un una conducta normal y que, por lo tanto, ocupa de que se visibilice como un problema ante el cual debemos de reaccionar todos, pero no sólo con discursos, sino con acciones claras”. Por su parte, la titular de la Unidad Especial para la Atención de Delitos de Homicidio Cometidos en Agravio de la Mujer, Verónica Guzmán Pérez, dio a conocer que en lo que va del año se han registrado un total de 69 homicidios en agravio de mujeres, de los cuales, 18 corresponden a feminicidios y la mayoría de éstos últimos han sido resueltos. En ese sentido, el procurador refirió los logros que se han tenido en la investigación, ya que tan sólo en las ultimas semanas se logró la captura de varias personas relacionadas en homicidios de mujeres, aunque en seis casos tienen que ver con los crímenes de menores de edad, hechos ocurridos en diferentes municipios, como Peribán, Chilchota, Uruapan, Morelia y Tarímbaro. Asimismo, Guzmán Pérez señaló que las indagatorias de cada uno de los crímenes continúan, por lo que se han fortalecido los mecanismo para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos, ya que se cuenta con hombres y mujeres capacitados en esta materia. De igual forma, refirió que el delito de feminicidio debe reunir determinadas características para que sea tipificado como tal, de lo contrario, se cataloga como homicidio doloso. Durante el desarrollo de las indagatorias, se han encontrado con varias situaciones que afectan la investigación, ya que en un importante número de casos los familiares -por desconocimiento o por existir problemas de distanciamiento- aportan poco o nada de información que puede resultar trascendente en la indagatoria. “Tenemos casos en los que incluso ignoraban donde vivía o trabajaba la víctima, o incluso quienes eran sus amistades”, señaló la fiscal. De las siete regiones en las cuales se encuentra divida la entidad, la mayor incidencia de estos ilícitos se han registrado en Zamora, Zitácuaro y Morelia, donde se han fortalecido las acciones de investigación para cerrar paso a la impunidad. La PGJE ratifica su firme propósito de investigar y llevar ante los tribunales a quienes con sus actos atenten contra la seguridad de las mujeres michoacanas.