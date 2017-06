Detienen en Chiapas a ex auditor de César Duarte

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de junio de 2016.- El ex auditor del estado de Chihuahua, Jesús Esparza Flores, fue detenido en Chiapas, acusado de delito de peculado.

De acuerdo con 24 Horas, Jesús Esparza es uno de los hombres cercanos al ex gobernador Cesar Duarte Jáquez, el ex auditor era vigilado en Chiapas por agentes estatales de Chihuahua, que ejecutaron una orden de aprehensión librada por un juez de control desde el pasado jueves.

La mañana de este domingo, Esparza Flores será trasladado a la entidad para ser puesto a disposición del juez, para que se determine la legalidad de su detención.

Hasta ahora, han detenido a siete ex funcionarios cercanos a César Duarte: Javier Alfonso Garfio Pacheco, ex alcalde de Chihuahua y ex secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, originario de Balleza; Gerardo Villegas Madriles, ex director de Administración de Hacienda y sobrino político del ex gobernador; Ricardo Yáñez Herrera, ex secretario de Educación, Cultura y Deporte, y el diputado federal suplente, Antonio Enrique Tarín García, quien era director de Adquisiciones y Servicios de Hacienda, así como primo de Duarte; Karina Jurado, Sergio Medina y Jesús Manuel Esparza.

Más información 24 Horas