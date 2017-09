Centro de prevención del delito del SESESP no opera por falta de dinero

MORELIA, Mich., 5 de septiembre de 2017.- El Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, dependiente del Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública (SESESP), no ha operado en todo 2017, ni lo hará el resto del año, por falta de recursos.

“De momento no tenemos la integración (del centro). Ya estamos a próximos días de que así se haga, porque efectivamente no se etiquetaron recursos, no tenemos nada para ese centro, pero esperamos que para 2018 ya lo podamos integrar”, comentó en entrevista, este martes, la secretaria Ejecutiva estatal, Lilia Cipriano Ista.

Ello, a pesar que el convenio firmado a principios de 2017 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad en los Estados (FAS) establece como uno de los ejes cardinales el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.

Siendo aún titular del SESESP, Dolores de los Ángeles Názares Jerónimo también admitió que no se habían etiquetado y en febrero renegó de la falta de gestiones del diputado priísta, Wilfrido Lázaro Medina, en el Congreso Local, particularmente por ser el presidente de la Comisión de Seguridad.

Entre otros temas pendientes del convenio FAS, o que al menos no se ha hecho público, es el etiquetar recursos para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario y de ejecución de medidas para adolescentes, ya que sigue siendo la policía procesal la que cuenta con mayor número de elementos sin aprobar, como acusó la presidenta de la organización civil Causa en Común, María Elena Morera Mitra, en su visita a Morelia el pasado 18 de julio.

En tanto, el coordinador del Sistema Penitenciario, José Candelario Jaime Contreras López declaró esa misma fecha que para operar la Unidad de Medidas Cautelares, distintas a la prisión, se apoyan de otras instancias de gobierno.

Incluso, la Secretaría de Seguridad Pública les da gasolina para operar esta instancia, que se debe fortalecer como parte del trabajo de seguimiento y fortalecimiento del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, y que también es uno de los ejes del FAS, de acuerdo a publicación oficial del Secretariado Ejecutivo Nacional del Seguridad Pública, además del fortalecimiento del combate a delitos de alto impacto, como robo de vehículos, secuestro, extorsión y homicidio calificado, crímenes que tampoco ceden en la entidad.

Al cierre de julio de 2017, de acuerdo al memorial del Secretariado Ejecutivo Nacional del Seguridad Pública, se habían robado 3 mil 834 vehículos, asesinado a 709 ciudadanos, denunciado 19 secuestros y ocho extorsiones en algún punto de la entidad.

Aplicación de los recursos disponibles FAS 2017…

De los más de 120 millones de pesos del FAS, conformado por la aportación estatal y federal y la liquidación resultante de las dos cuentas productivas, comentó Cipriano Ista que se ha gastado el 74 por ciento, parte de ello en compra de municiones para apoyar algunos municipios.

Además, en las tareas de prevención del delito se han apoyado las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública, con conciertos con la orquesta de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y focalizado a programas con jóvenes de colonias del polígono 1 de Morelia, que contemplan colonias del norte de la capital, como Prados Verdes, Santiaguito y el Realito, entre otras.