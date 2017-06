Aún es pronto para resultados de resectorización en Morelia: comisionado

MORELIA, Mich., 26 de junio de 2017.- Aún es pronto para exponer resultados del proceso de resectorización que se llevara a cabo en la capital michoacana y que concluyera su implementación la semana anterior, afirmó Bernardo León Olea, comisionado Municipal de Seguridad.

Luego que mediante el proceso de resectorización, se enfocara la actividad de la Policía de Morelia en la zona Norte de la ciudad, en tanto que en el Sur se encontrarían la Policía Michoacán y la Gendarmería, al tiempo que en el Centro Histórico convergen las corporaciones de seguridad pública locales, León Olea ha mencionado que es necesario un mayor plazo para evidenciar mejoras en el desempeño de los elementos por el cambio de adscripción que representara la resectorización.

Aseveró que el procedimiento, que no ha modificado la organización de las cerca de 900 colonias de la capital del estado en sectores de atención e intervención policial, comprenderá la articulación de comisarías, la recuperación de casetas de Policía y la recepción de denuncias por parte de la ciudadanía.

El funcionario expresó que tras la reorganización que ha supuesto el cambio de adscripción, se pretende instrumentar reuniones vecinales, patrullajes e investigación de las denuncias que se captan por los elementos de proximidad, para contribuir a reducir la criminalidad.

Centro de Atención a Víctimas, próximo a operar

Bernardo León detalló que las labores del Centro de Atención a Víctimas que operará en el Centro Histórico de Morelia han finalizado, si bien aún no concluye el proceso de instalación de mobiliario.

No obstante, se estima que en la segunda quincena de julio próximo la instalación esté en condiciones de brindar servicio a la ciudadanía.

El Centro de Atención a Víctimas que se colocara en el primer cuadro de Morelia, en el inmueble que ocupara la antigua central de autobuses, dispondrá de salas de juzgado cívico y separos para la atención de faltas administrativas.