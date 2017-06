Anular operatividad de grupos delictivos, el objetivo: Silvano

MORELIA, Mich., 13 de junio de 2017.- En Michoacán se realiza un importante trabajo para abatir la inseguridad y anular la operatividad de los grupos delictivos, lo que permite generar mayor certidumbre y tranquilidad para la población, señaló el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo al encabezar la reunión semanal del Grupo de Coordinación Michoacán (GCM). Indica un comunicado de prensa que, en su intervención, el titular del Ejecutivo estatal indicó que la base para una mayor efectividad es la conjunción de esfuerzos entre los tres órdenes de Gobierno. Aureoles Conejo subrayó que no deben dejarse de lado los resultados de las acciones de inteligencia y operativas planeadas y constantemente revisadas en este grupo de trabajo. Resaltó que, si bien no se debe cantar victoria, Michoacán está muy por debajo de entidades como el Estado de México y Ciudad de México, que tienen el mayor número de delitos cometidos en el país -en el mes de abril de 2017- con más de 20 mil y 15 mil ilícitos, respectivamente, mientras que Michoacán registra poco más de 3 mil. De igual manera, Michoacán presenta una incidencia delictiva más baja que otros estados vecinos, como Jalisco y Guanajuato. En este tenor, expuso que la estrategia regional por la seguridad permite reforzar la vigilancia en las fronteras michoacanas y dar certidumbre a los habitantes de la entidad. Además, las acciones coordinadas en territorio estatal han permitido la detención de líderes delincuenciales, la recuperación y aseguramiento de vehículos robados como no se veía en otros años, y mayor efectividad en el combate a delitos de alto impacto, como extorsión y secuestro, éste último con alta incidencia de rescate de víctimas. Citando reportes del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en materia de delitos comunes también ha habido avances importantes. Por ejemplo, en robo a transeúntes la entidad escaló cinco posiciones al pasar del lugar 18 al 23, con un total de 266 casos, muy por debajo de la incidencia que tienen Ciudad de México, con 5 mil 806 casos, o Estado de México, con 45 mil 21. En robo a casas-habitación Michoacán se mantiene en el lugar 22, y en robo a comercio se ubica en el sitio 25, cuando en 2016 estaba en la posición 18, por citar algunos rubros. En éstos últimos rubros, la medición del SNSP comprende el periodo enero-marzo de este año, comparado con los registros del mismo lapso en 2016. Participaron en esta reunión el comandante de la XII Región Militar, general Miguel Ángel Patiño Canchola; el secretario de Gobierno, Adrián López Solís; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez y el procurador general de Justicia, José Martín Godoy Castro. Además de los comandantes de la 10 Zona Naval, 21 y 43 Zonas Militares, vicealmirante Gonzalo Ortiz Guzmán, general José Francisco Morales Cázares y general Cruz Isaac Muñoz Navarro, respectivamente; el delegado del CISEN, Fernando Castro Miranda; el coordinador estatal de la Policía Federal, Israel Galván Jaime, entre otros funcionarios estatales y federales.