Al alza, secuestros virtuales en vacaciones

CIUDAD DE MÉXICO., 10 de abril de 2017.- Sin contacto físico, sin amenaza real, una persona puede ser víctima de secuestro y permanecer en cautiverio, comunicada sólo con su extorsionador, mientras su familia ignora su paradero. Es el plagio virtual una nueva modalidad detectada que va en incremento de la mano de la tecnología y que aumenta en el periodo vacacional, cuando los hoteles registran mayor ocupación, según la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase).

De acuerdo con una nota de El Universal, funciona con un doble engaño, el victimario mantiene en el teléfono a su víctima y otro extorsionador contacta a la familia para anunciar el secuestro. No se pueden comunicar, no pueden pedir ayuda y no pueden confirmar que no se trata de un secuestro real.

Todo comienza con una llamada, los delincuentes se comunican a la recepción y solicitan una habitación al azar, se valen de argumentos para conseguir el celular de la víctima y pueden tenerla en línea incluso por horas.

