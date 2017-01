VILLA JIMÉNEZ, Mich., 27 de enero de 2017.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a ocho presuntos implicados en delitos ambientales en el municipio de Villa Jiménez. De acuerdo con un comunicado de prensa, al atender un reporte de tala clandestina en el predio La Mesa de esta demarcación, los uniformados se dirigieron al lugar acompañados de personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Policía Ambiental. En el sitio aseguraron a Luis C., Uriel C., Juan C., David A., Alejandro A., Fidel C., Otoniel C. y Martín O., quienes se encontraban cortando árboles de manera ilegal. A los detenidos les fueron aseguradas tres motosierras y 60 árboles que habían sido talados. Los presuntos implicados fueron puestos a disposición de la autoridad competente.