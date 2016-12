Solo 3% de convenios de resarcimiento de daño no se cumplieron en 2016

MORELIA, Mich., de diciembre del 2016. – Únicamente el tres por ciento de los convenios de resarcimiento del daño en las controversias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado no se cumplieron en este 2016.

En total, del primero de enero al 23 de diciembre el 2016 la dirección de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias celebró tres mil 299 por demandas como fraude, robo, lesiones simples y en relación de parentesco, por mencionar algunas.

En exclusiva para Quadratín dijo su director, Manuel Antonio de Paz Cruz, que del acumulado fueron dos mil 271 formados para pago inmediato y 299 para cumplimiento diferido.

Mientras que solo 106 no cumplieron, es decir el tres por ciento.

El monto económico recuperado para los afectados fue de 144 millones 615 mil pesos, así como 23 inmuebles restituidos a sus legítimos dueños.

A pregunta expresa, refirió que la ley es muy clara y no da segundas oportunidades “el beneficio del convenio es para los primodelincuentes”.

No obstante, reconoció que en el caso de quienes son detenidos en posesión de vehículos robados no siempre pueden ser llevados ante un juez, ya que la ley tiene lagunas y no estipula bajo que características deben ser detenidos para poder judicializar este tipo de casos.