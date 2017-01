Problema financiero en la UMSNH, grave e incongruente

MORELIA, Mich., 11 de enero, 2017.- El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González, advirtió un triste panorama para la institución debido a la falta de recursos económicos y sostuvo que sólo haciendo un frente común entre autoridades y sindicatos es posible resolverlo. Lo malo es que estos últimos no muestran mucha disposición para eso, sino más bien todo lo contrario.

Las autoridades nicolaitas anunciaron que el próximo viernes 13 de enero se podrán pagar la segunda quincena de diciembre y la primera de enero, pero los trabajadores administrativos y académicos no reanudarán las actividades; de hecho, el Sindicato de Profesores (SPUM), dice que no trabajarán los días que se haya retrasado el pago –al menos dos semanas- y además quieren que se les pague intereses.

El problema financiero de la Universidad Nicolaita no sólo es que no tenga recursos para pagar una o dos quincenas, sino que, lo mencionó el rector, tiene que ver con problemas estructurales como lo es el tema de las jubilaciones y pensiones, así como gastos no reconocidos en el presupuesto, entre ellos las casas del estudiante, y muchos otros.

