Pese a marcha de CNTE en CDMX, hubo clases normales en Michoacán

MORELIA, Mich., 15 de junio de 2017.- Pese a la realización de una movilización en Ciudad de México por parte de docentes adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), no se cuenta con reporte de escuelas que no tuviesen actividades este jueves 15 de junio, expresó Alberto Frutis Solís, titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE).

Frutis Solís mencionó que el reporte brindado por las inspecciones de zona y las presidencias municipales arrojó que no hubo escuelas del sistema público inactivas.

Agregó que la movilización de los profesores se llevó a cabo en el marco de su programa de lucha nacional, por lo que los centros escolares estuvieron cubiertos en su totalidad.

Manifestó que la pretensión de los docentes es solicitar recursos adicionales para el sector educativo, lo que consideró favorable, ya que se mantiene la expectativa de reducir de 5 mil millones de pesos a mil millones de pesos el déficit presupuestal que enfrenta Michoacán en la materia.

Planea, con mayor presencia en estado

El 54 por ciento de los centros escolares de la entidad, alrededor de 5 mil escuelas, ha llevado a cabo la prueba Planea, especificó Alberto Frutis.

El titular de la SEE mencionó que la prueba permitirá conocer con precisión el estado del desempeño educativo en Michoacán para conocer las deficiencias y fortalezas que registra y generar las soluciones para atenderles.

Mejora en equipamiento para Cecytem

Con una inversión superior a los 13 millones de pesos de procedencia federal, autoridades de los tres niveles de gobierno entregaron un kit de róbotica, 553 equipos de computo y 83 servidores para 93 planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnologícos del Estado de Michoacán (Cecytem).

Estos equipos permitirán mejorar la capacidad de atención del subsistema a sus estudiantes, lo que redundará en una mayor formación académica y posibilidad de colocación en el mercado laboral formal.

Este aspecto cobra importancia, refirió Alberto Frutis, ante la próxima instalación de la zona económica especial (ZEE) en Lázaro Cárdenas, que se traducirá en un alza en la demanda de recursos humanos.