Normalistas de Tiripetío, les fue peor que en su casa

Morelia, Mich., 11 de junio.- Unos 90 normalistas que iban a bordo de un camión oficial y un autobús que habían retenido en Michoacán, fueron golpeados, asaltados y maltratados por policías de Aguascalientes este viernes. La única vez que les fue peor fue aquella noche del 15 de octubre de 2012, cuando los sacaron a golpes de su propia escuela, para rescatar más de 30 vehículos que mantenían retenidos en la zona. Es cierto que en aquella ocasión los estudiantes ya habían incendiado al menos tres unidades.

Pero en Aguascalientes no fue así, sólo (tal vez) porque tienen fama de rijosos y porque a las autoridades locales no les agradó que lleguen a esa entidad para brindar “apoyo”. Es decir que los muchachos no tienen muy buena fama que digamos. Pero ninguna autoridad tiene por qué golpearlos y robarles lo poco que tienen.

Les echaron encima perros y los mantuvieron detenidos varias horas. A varios de ellos les robaron sus pertenencias. Dicen los jóvenes que regresaban de la Normal Rural Justo Sierra Méndez, localizado en la comunidad de Cañada Honda, en Aguascalientes, adonde acudieron para solidarizarse con la protesta que realizan alumnas de ese plantel.

