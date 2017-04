Necesario, programas que incentiven el uso de vehículos eléctricos

MORELIA, Mich., 6 de abril de 2017.- No existe a la fecha un plan o programa por parte de instancias gubernamentales para promover, como una alternativa, el uso de vehículos eléctricos ya que el diagnóstico de este tipo de tecnologías es muy pobre o prácticamente nulo, señaló Norberto García Barriga, profesor investigador de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Señala un comunicado que en rueda de prensa, donde se dieron a conocer los pormenores del 2º Simposio Internacional de Vehículos Eléctricos, el organizador del evento añadió que en México no existen -como sí ocurre en otros países- incentivos para la adquisición de este tipo de vehículos de difícil acceso para la mayoría de la población, debido a su costo, en tanto que motocicletas y bicicletas eléctricas no son una alternativa, ya que nuestras ciudades no están diseñadas para desplazarnos de manera segura en ese tipo de unidades.

A diferencia de otras ocasiones donde es común que se traigan eventos organizados en otras universidades, esta vez estamos presentando un evento que nació en la Universidad Michoacana con el propósito de intercambiar ideas entre la industria, las universidades y los usuarios en torno a los vehículos eléctricos, además de desarrollar investigación, para que en un futuro cuando se hable del tema se piense en nuestra ciudad y en nuestra Universidad.

“La Universidad Michoacana se ocupa de realizar proyectos y generar nuevos conocimientos, ya que hace falta mucha investigación en el tema, por lo que el Simposio representa una parte de ese trabajo, es una aportación mínima pero hay que seguir trabajando mucho más”, concluyó el investigador.

Por su parte el director de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Juan Anzurez Marín, explicó que el evento es organizado de manera conjunta por la Casa de Hidalgo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Instituto Tecnológico de Morelia y tendrá como sede el Centro de Información Arte y Cultura (CIAC) los días 27 y 28 de abril próximos.

Este es el primer evento académico especializado en el campo de los vehículos eléctricos en México, cuyo objetivo es potenciar el intercambio de ideas y experiencias entre los operadores de las redes eléctricas, la industria automotriz, la academia, las autoridades y el usuario final, con la finalidad de desarrollar sinergias en el campo de los vehículos eléctricos, añadió.

El programa incluye cuatro conferencias magistrales: “Nuevas fronteras tecnológicas en la industria automotriz: Oportunidades de innovación y aprendizaje para México”, “Retos de la movilidad en las ciudades del futuro y la propuesta de BMW”, “Trenes eléctricos: Realidades y perspectivas” y “Desarrollo de vehículos eléctricos y su infraestructura en México”, además de ponencias técnicas, cursos, mesas redondas y una exposición industrial, explicó el director.

Nandinii Barbosa Cendejas, miembro del Comité Organizador, destacó la trascendencia del evento que representa un importante vínculo para que los estudiantes estén conscientes de los desarrollos que se llevan a cabo a nivel industrial, con la colaboración de diferentes marcas automotrices como BMW, Renault, KIA, Toyota, además del Instituto de Ingeniaría de la UNAM, Imaatech, ElectroBike e ITIAM (Red Innovación y Trabajo en la Industria Automotriz Mexicana).