Marchas no garantizan solución, solo generan caos: morelianos

MORELIA, Mich., 11 de noviembre de 2017.- Después de las marchas y bloqueos que se han registrado en la capital michoacana, los ciudadanos consideran que estas medidas de presión no son la vía correcta para lograr atención y respuesta de parte de las autoridades.

Entrevistados por Quadratín, los habitantes expresaron que estas actividades, lejos de afectar al gobierno que es a quien deben presionar, lo que hacen es generar caos y afectaciones a la población que debe circular por la ciudad.

Los civiles mencionaron que respetan los derechos de terceros respecto a la libertad de expresión, pero lo que hacen en las marchas y bloqueos sí afectan el libre tránsito de los michoacanos.

“Sí está bien que manifiesten su molestia pero sin afectar a terceros y toda la sociedad, deben buscar otros mecanismos o incluso regularlas; no creo que las marchas les sirvan a los maestros porque no afectan al gobierno sino a la ciudadanía, el gobierno sigue sus actividades normal”, opinó la estudiante Monserrat Pérez.

“Afectan a las personas que no tenemos nada que ver en ese tema de adeudos, las marchas no les resuelven sus problemas porque no es una manera en que el gobierno les haga caso porque este no se ve afectado, por eso deben buscar otras alternativas para que el gobierno los escuche”, expuso la joven Daniela Flores.

“Nos afectan porque están interfiriendo en derechos de terceros; estoy de acuerdo con la libertad de expresión y tiene que regularse esta situación de las marchas para que de alguna manera se realicen en los foros indicados.

“Creo que en cierto sentido las marchas sí les funciona al magisterio para hacer presión hacia el gobierno pero por contraparte afectan a terceros con su derecho a manifestarse”, señaló el señor Saúl Rivas.

“Sí se afecta a terceros en la cuestión de marchas y bloqueos, sin embargo también está su derecho a la libre manifestación y es un ejercicio que tenemos los ciudadanos, pero debe haber otros medios para no afectar a la sociedad.

“Debe mejorar la situación de comunicación con las autoridades, mejorar en ambos sentidos, pues los manifestantes tienen culpa, al igual que el gobierno, pero urge ver vías alternas”, expresó el ciudadano Rubén Aguilar.

“Las marchas sirven siempre y cuando vayan a lo más alto, con funcionarios, para no entorpecer el tráfico, si bloquean eso hace daño a terceros, creo que el diálogo debe ser primero, pedir lo que les corresponde pero con maneras de no afectar a la gente”, destacó el señor Gabriel Ávila.

“No es lo más viable pero ya lo agarraron de costumbre, la gente tiene que manifestarse de esa manera, pienso que al gobierno ya se le hizo costumbre que todo el ciudadano que necesite algo lo pida con marchas pero esto es permitido por el mismo gobierno.

“Las marchas afectan a la ciudadanía porque se genera caos vehicular y laboral para todos, gente que llega tarde a sus trabajos, no es la mejor opción pero la toman porque no les hacen caso”, indicó el ciudadano Ricardo Rico.

A su vez, hay quienes mencionan que deberían regularse las movilizaciones y definir acciones sin afectar a terceros, pues la constante ha sido la apatía del gobierno por atender problemas añejos y esto deriva en el aumento de las marchas y bloqueos.