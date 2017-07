Investigar en materia filosófica implica ser reflexivo y cuidadoso

MORELIA, Mich., 4 de julio de 2017.- Hoy, la Filosofía se considera como una actividad académica, en la cual existen también grados en investigación, requerimientos de publicaciones de corte formal e indizado, lo cual en el caso de las universidades debe realizarse de manera cautelosa y resposable, a fin de evitar que el quehacer filosófico se pierda entre indicadores, afirmó el director de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Carlos Alberto Bustamante Penilla.

De acuerdo a un comunicado de prensa, al dar inicio formal a este evento, coordinado por los alumnos de posgrado tanto de la Facultad como del Instituto de Investigaciones Fiolosóficas “Luis Villoro”, encabezados por el responsable del doctorado del Instituto, José Alfonso Villa Sánchez; Bustamante Penilla recodó a los presentes que la actividad filosófica desde la época de los griegos se liga sin duda a la investigación filosófica, la cual ha adquirido diferentes formas en diferentes momentos de la historia de la civilización.

Después, en tiempos medievales, la Filosofía se concentró en la lectura de textos antiguos, recapituló, luego vino la modernidad para dar paso a la época en la hoy vivimos donde la Filosofía se entiende también como una actividad académica que puede realizarse en el seno de facultades e institutos de investigación como es el caso de la Universidad Michoacana con la comunidad de filosofía integrada por casi 200 personas entre la Facultad y el Instituto.

Aunque no es el único ámbito donde puede realizarse la investigación filosófica, es uno de los privilegiados de nuestra época, en donde indagar en la materia implica ser reflexivos y cuidadosos para saber identificar cuál es el desafío para los filósofos, entre los cuales está la exigencia de la productividad científica para los académicos, estos parámetros no deben limitar la libertad de pensamiento, ya que en aras de la productividad no debe perderse la materia misma de estudio en ella.

Añadió que a lo largo de este Primer Coloquio, los alumnos de licenciatura y posgrado tendrán la oportunidad de hacer filosofía, debatir sus proyectos y exponerlos entre su scompañeros, convivencia que será enriquecedora -auguró- mejorando el nivel de formación de todos para que la Filosofía no se quede en estas paredes, sino que trascienda hacia la sociedad atendiendo a las necesidades de la civilización humana en estos tiempos.

La intervención musical de los alumnos Yadira Chávez de la Facultad de Psicología y Alejandro López de Filosofía, abrió el evento con una exposición sobre las tres melodías interpretadas como una reivindicación como parte de la Filosofía del pensamiento indígena y valores originarios de nuestra cultura, la interpretación musical como una conexión con el pasado y la forma de ver el mundo en esos tiempos. La Josefinita y dos composiciones originales de Alejandro López, en las que recordó la actitud de un gobierno represor ante los indígenas de Ayotzinapa y Arantepacua, además de El Pulquerito de Demetrio Sosa, todas ellas composiciones que hablan de un pensamiento que refleja una realidad en el campo filosófico.

El doctor Bernardo Enrique Pérez, conferencista magistral, inició el diálogo con la comunidad de filosofía nicolaita al tratar el tema del estudio del lenguaje, en su calidad de espacialista en el tema, graduado en Lingüística Germánica en la Universidad Martín Lutero de Alemania.

Catedrático e investigador en el IIF, habló sobre varias teorías sobre la interpretación del lenguaje entre Realismo e Idealismo, basado en sus inivestigaciones personales sobre el tema en los últimos tres años.

En ella abordó sobre tres fundamentos principales para partir hacia el estudio del lenguaje: como un vehículo a través del cual el hombre expresa la realidad; como una realidad en sí misma que construye hechos que para el individuo son reales; y como producto del habla, facultad humana que construye un lenguaje para expresarse con los demás, externar su pensamiento y descripción sobre la realidad misma.

