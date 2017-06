Gobierno de Argentina ofrece becas de posgrado a mexicanos

MORELIA, Mich., 13 de junio de 2017.- El Departamento de Vinculación y Desarrollo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo dio a conocer la convocatoria del programa de becas de posgrado para ciudadanos mexicanos a partir de marzo del 2018, que otorga el gobierno de Argentina.

Señala un comunicado que, los niveles de estudios que se ofrecen son en el área de maestría, especialización y estancias de investigación en el marco de estudios doctorales o posdoctorales en universidades nacionales de la República Argentina. La oferta académica se ofrece en todas las áreas del conocimiento, excepto para posgrados en Medicina, Odontología, Contaduría, Publicidad, Administración de Empresas y Psicoanálisis.

La edad para poder cursarlas es contar con 36 años como máximo, las maestrías y especializaciones tienen una duración de diez meses con posibilidad de renovación por un segundo período académico correspondiente al ciclo 2019, mientras que las estancias de investigación son únicamente de dos a seis meses.

El inicio de los estudios para maestrías y especializaciones será entre marzo y abril de 2018; las estancias de investigación tienen como fecha entre marzo y diciembre de 2018.

El cierre de convocatoria y entrega de solicitudes completas vence el 29 de septiembre de 2017, fecha en que el postulante deberá de completar y enviar los datos personales en el formulario solicita en la página web: www.gob.mx/amexcid .

Los requisitos para participar en la convocatoria son: ser ciudadano mexicano y estar residiendo en México al momento de postular, acreditar por medio de certificado de residencia expedido por autoridad competente, no haber iniciado estudios de posgrado en la Argentina, ser graduado universitario de carreras de no menos de cuatro años de duración, tener en su formación de grado o posgrado un promedio académico mínimo equivalente al setenta por ciento de la máxima calificación posible de acuerdo a la escala de calificaciones de su universidad, contar con antecedentes profesionales destacados y no haber cumplido los treinta y siete años de edad antes del 29 de septiembre de 2017 fecha de cierre de la convocatoria 2018 entre otros.

De cubrir los requisitos solicitados por el gobierno argentino, pueden solicitarse mayores informes en el Departamento de Vinculación de la Casa de Hidalgo ubicado en la planta baja de la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria, o llamar al siguiente teléfono: (443) 322 3500 extensión 2027.