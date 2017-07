Estudiantes del ITM y voluntarios reforestan Cerro del Punhuato

MORELIA, Mich., 3 de julio de 2017.- Dentro de las actividades escolares desarrolladas con los estudiantes en la Escuela Telesecundaria Jesús Escalera, de Santiago Undameo, se efectuaron labores de reforestación.

La actividad se desarrolló de la mano de los voluntarios y jóvenes que vinieron al Instituto Tecnológico de Morelia (ITM) provenientes de varios países con la finalidad de aprender y fomentar valores a través de un método de enseñanza no formal.

Los integrantes de este grupo manifestaron su agradecimiento y compartieron experiencias que no se imaginaban, conocieron parte de la cultura michoacana y cambiaron estereotipos que algunos tenían de la cultura mexicana, en especial de Michoacán.

La jornada de reforestación se dio como parte del 17 International Workcamp 2017, Going as an Entrepreneur Camp en el cerro del Punhuato.

En dicho espacio existen cuatro tipos de vegetación como bosque de encino, bosque de galería, matorral subtropical y vegetación introducida.

El objetivo general de esta dinámica es fomentar en los jóvenes una formación integral con visión internacional e intercultural, participando en actividades ecológicas y en actividades de impacto social a favor de la niñez.

Durante las actividades de reforestación plantaron diferentes tipos de árboles, en su mayoría pinos y encinos.