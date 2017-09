En tensión, primaria de LC por conflicto entre maestros y padres

LÁZARO CÁRDENAS, Mich., 6 de septiembre de 2017.- El jefe de planeación de la Unidad de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Ricardo Gómez, dijo de manera determinante que en el conflicto que padece la primaria Leona Vicario ubicada en este municipio, prácticamente no meterán las manos pues “la escuela está dividida y no se pueden meter”.

Esto, al buscar un posicionamiento de las autoridades de educación en esta región, derivado de que al inicio de esta semana niños tuvieron que tomar clases fuera de la escuela porque cinco profesores fueron impedidos de ingresar a la institución en el turno vespertino, ya que se presume un conflicto rezagado donde un grupo de docentes piden la salida de la directora y otros maestros apoyados por algunos padres de familia quieren que se quede.

Al pedir la entrevista a la directora de la Unidad Regional, Leticia Bruno Espino, quien hasta el momento no ha dado la cara ante esta situación, esta fue disculpada por el jefe de Planeación con el argumento de que “se encontraba en Morelia y no podía contestar su celular”, fue así que Ricardo Gómez se limitó a puntualizar que no hay nada que hacer desde la instancia en la que laboran y que ellos están enfocados a certificaciones, entrega de documentos, entre otras actividades de su competencia.

Por su parte integrantes de la Coordinadora Regional de la CNTE, coincidieron en que desde lo local “no se tomarán cartas en el asunto” pues esto “ya se ha vuelto político y sólo a la fuerza tendrá que resolverse”, con lo que se espera que se tomen decisiones desde la propia SEE en Morelia o de lo contrario se podría agudizar esta situación en la que se están afectando a los alumnos porque fueron dos días los que estos tomaron clases en las calles al impedírseles el paso a algunos de los maestros que dicen están en contra de la directora.

Cabe mencionar que la primaria Leona Vicario, se encuentra en labores, aunque bajo tensión de una posible confrontación entre ambos grupos de profesores para sacar a la directora de dicha escuela.