Disputa en primaria: docentes impiden ingreso de nuevos profesores

MORELIA, Mich., 6 de septiembre de 2017.- La Escuela Primaria Antonio Reguera Mendoza, de nuevo se encuentra inmersa en un conflicto debido a la falta de profesores y la negativa de los que se encuentran por recibir a nuevos.

Por tal motivo los padres de familia realizaron este miércoles una protesta afuera del plantel ubicado en el Fraccionamiento La Hacienda, al Poniente de Morelia y que anteriormente ya había tenido conflicto por alimentos que daban en malas condiciones a los estudiantes.

Desde temprano los papás se reunieron afuera de la escuela para impedir el paso a los profesores que rechazan a los docentes que asignaron para cubrir los grupos que no cuentan con mentor.

Beatriz Mérida Uribe, madre de familia, refirió que el llamado de los padres fue debido a que el grupo de maestros no ha permitido que las clases en el plantel se desarrollen con normalidad, iniciando el ciclo escolar tarde y generando conflictos al interior.

“La problemática es que no hay maestros, falta un maestro de sexto grado y las autoridades quedaron comprometidas que iba a haber y no hay; los mismos maestros no dejan pasar al director a pesar de que ya tiene su nombramiento”.

A esto se le suma el que padres de familia respalden a estos docentes que no permiten el desarrollo de actividades académicas con normalidad, pues abonan al conflicto que permanece en el plantel.

“Son padres de familia borregos, porque no se les puede llamar de otra manera; los maestros que llegan no los dejan pasar los que ya están, es ley de ellos que entre solo quienes ellos quieren y eso ya ocasionó pleito este miércoles”.

La mañana de este miércoles hubo un conflicto entre padres de familia y profesores, pues los papás colocaron cartulinas y cerraron el acceso de la escuela, pero los maestros levantaron la malla y obligaron a los niños a entrar aunque no les impartieran clases.

En espera de que este conflicto se resuelva la protesta en la institución seguirá hasta que la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) dé puntual seguimiento al caso y solucione, incluso exigen la salida de la plantilla que consideran contamina a los demás.

“La protesta seguirá hasta que no nos resuelvan: o sacan a toda la plantilla que está muy contaminada por la ex directora María Elena Sánchez Mora, y que nos traigan a nuevos docentes que sí quieran trabajar”.