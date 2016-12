Benefician a 6 mil 955 estudiantes de alta marginación con programa

MORELIA, Mich., 26 de diciembre de 2016.- A fin llevar mejores servicios educativos a escuelas de municipios de alta y muy alta marginación, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), a través de la Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa, ejecutó durante el 2016 las etapas del proyecto “Cubo de Aprendizaje Transdisciplinario, Integral y Activo” (CATIA), con una inversión de 15 millones de pesos, para la atención de 100 escuelas de Educación Básica.

Cabe recordar que el proyecto CATIA, es una propuesta pedagógica que se basa en la conformación de un cubo mediante diferentes estrategias didácticas que tienen un enfoque transdisciplinar en el que se integran las diferentes disciplinas del saber de manera transversal. En este sentido, CATIA busca elevar los niveles de los indicadores de aprendizajes en los campos formativos, del lenguaje, comunicación; y pensamiento matemático. Por lo anterior el proyecto ha logrado beneficiar a 6 mil 995 estudiantes y 632 docentes del nivel básico con la entrega de 600 laptops, 490 tabletas, 200 proyectores, 385 mesas para computadora, mil 150 sillas, accesorios eléctricos y materiales que apoyan el trabajo y ayudan a mejorar el aprovechamiento educativo y optimizar las clases. Asimismo, se realizó durante el 2016 la entrega de material bibliográfico, con la finalidad de promover la lectura y razonamiento matemático en niñas, niños, jóvenes y padres de familia. Es de resaltar que a través del programa (CATIA) se ha logrado reducir los niveles de deserción por medio de actividades educativas que incluyen la tecnología con computadoras y cuentos, que promueven los procesos de aprendizaje de la lectura, escritura y matemáticas en los alumnos. Con estas acciones la SEE ha logrado llevar mejores servicios educativos a escuelas de las localidades participantes en el proyecto como: Susupuato, Tiquicheo, Huetamo, San Lucas, Nocupétaro, Carácuaro, Tuzantla, y Chinicuila con la intención de establecer condiciones idóneas en los espacios de alta marginalidad a fin de que las personas cuenten con un mejor modelo de vida en lo particular y después de manera colectiva a través CATIA que busca mecanismos para romper con la brecha social por razones geográficas, educativas y tecnológicas.