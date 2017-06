Abandera SEE a delegación que representará en los juegos deportivos

MORELIA, Mich., 16 de junio de 2017.- La Secretaría de Educación (SEE) abanderó a la selección michoacana que representará a la entidad en los próximos Juegos Deportivos Nacionales de Educación Básica 2016-2017, la cual está compuesta por 150 alumnas y alumnos del nivel primaria y 130 de secundaria.

Señala un comunicado que, durante la ceremonia protocolaria, Alberto Frutis Solís, secretario de Educación, reconoció el esfuerzo que hacen las y los estudiantes de estos niveles educativos por conjugar sus estudios y la actividad deportiva a un nivel de competición y los exhortó a participar con entusiasmo, practicando el juego limpio.

Dijo, que ellos son un claro ejemplo para otros jóvenes para cambiar la perspectiva en la salud pública nacional, ya que en la actualidad existe un problema serio de sedentarismo y la obesidad entre las niñas, niños y jóvenes de nuestro país.

“Lo más importante es que les guste el deporte y lo practiquen siempre, porque este les brinda un estilo de vida saludable y sano, lo que redunda directamente en un mejor desarrollo mental”.

El encargado de la política educativa, resaltó que para la SEE es muy importante que en las escuelas públicas y privadas se promueva la cultura basada en el deporte y la actividad física, ya que contribuye a la salud e a la integración en el medio social.

Por eso, exhorto a las y los maestros a seguir trabajando en beneficio de la niñez michoacana, para que cada día sean más niñas y niños los que se interesen en los deportes y en una vida más saludable.

Finalizó, “sigamos trabajando para que la educación física no se considere sólo como una materia accesoria, sino como una de las disciplinas más importantes de la curricula de la educación básica, ya que el conocimiento no puede entrar en un cuerpo inerte y en una mente que no está activa y sana”.

Es importante destacar que la justa deportiva nacional tendrá su sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a partir del 18 al 23 de junio para alumnos del nivel primaria y del 25 al 30 para secundaria. Esta selección participará en las disciplinas de ajedrez, atletismo, bádminton, basquetbol, balonmano futbol, taekwondo y voleibol.