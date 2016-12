Sedeco no debe ni un solo centavo: Antonio Soto

MORELIA, Mich., 21 de diciembre de 2016.- De acuerdo a información ventilada por diferentes medios de comunicación, en el sentido de una deuda arrastrada por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) al Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán (Cidam), Antonio Soto Sánchez, titular de Sedeco, aclaró que su secretaría no es responsable ya de ese pago, que no debe un solo centavo, ya que quien debe es la Secretaría de Finanzas.

La deuda, dijo el funcionario, asciende a 868 mil 500 pesos, con fecha de pago del 21 de octubre del 2016, es decir hace dos meses. Es probable que se pague para enero del siguiente año porque ahora el gobierno está resolviendo los pagos de salarios y aguinaldos a los empleados, dijo el funcionario.

Soto Sánchez explicó que el Cidam participó junto con la Sedeco en el programa ‘Crea tu marca’. el centro a su vez subcontrató a un par de empresas, “nosotros hacemos todo el trámite para el pago al Cidam, y a su vez el centro tiene que pagarle a esas empresas, no ha pagado Finanzas, Sedeco ha cumplido con todos sus trámites”, recalcó.

El funcionario se quejó de que en la radio han dicho que la Sedeco ha cumplido a medias, sin embargo no es así. Explicó que si no se le paga al Cidam, este centro no puede pagar a las otras empresas, por lo que se genera un circulo vicioso.

Aseguró que se pagará con dinero del 2016, ya que ellos llevaron a la Secretaría de Finanzas todo lo necesario en tiempo y forma.

Finalmente el funcionario estatal señaló está apenado por esta situación, lamentó que no se haya resuelto ya.