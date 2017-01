Es momento de que empresas mexicanas tomen coberturas: BMV

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de enero de 2017.- El director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José Oriol Bosch Par, estimó que este es un buen momento para que las empresas mexicanas, tanto las pequeñas y medianas como las grandes, tomen coberturas financieras que les permitan enfrentar el entorno económico complicado y la volatilidad en los mercados.

Explica Radio Fórmula que, en entrevista con Notimex, destacó que las empresas mexicanas no se protegen, pese a que existen instrumentos financieros que harían más segura su operación ante los cambios en variables como el tipo de cambio, las tasa de interés o los precios del petróleo.

“Ahí estamos viendo muchos instrumentos financieros bursátiles y no bursátiles que las empresas deberían tomar y no lo están haciendo y son instrumentos de cobertura de tipo de cambio y tasa de interés. No los utilizan por desconocimiento de que existen estos productos”, dijo.

No obstante, apuntó, hay compañías que sí utilizan estas coberturas y no importará si es exportadora o importadora; su resultado dependerá de los instrumentos que tomaron para enfrentar los cambios en las variables financieras.

Más información Radio Fórmula