En febrero, nuevo régimen de medición de costos de multas

MORELIA, Mich., 21 de enero de 2017.- El director del Trabajo y Previsión Social en Michoacán, David Garibay Tena, informó que a partir del próximo 1 de febrero las multas, recargos o actualizaciones serán basados en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) luego de la reforma a la Constitución Política del país, que antes contemplaba los montos de multas a partir de la cotización del salario mínimo.

En entrevista, el funcionario estatal mencionó que las UMAS quedan en 75.49 pesos y que tuvieron un aumento del tres por ciento y el salario mínimo en 80.04 pesos, un aumento del diez por ciento.

“Ahí se refleja que el salario subió más que las multas, recargos y actualización; los presupuestos se mandan con aumento del monto de la inflación, con lo que se liberó la presión para aumentar el salario mínimo”.

Sobre el pago de aguinaldos realizado durante noviembre, afirmó que no hubo ninguna queja, solo una asesoría de una persona que trabajaba en un restaurante y el argumento es que no trabajaba los días domingos; pero no hubo ninguna queja en la dirección.

De igual forma, mencionó que consciente de que algunas empresas entregan el aguinaldo durante enero, la dependencia va a verificar a 200 empresas que si hayan cumplido.

“El llamado es para que acudan las personas si aún no ha recibido esta prestación y tiene un año para reclamar”.