Con base en 4 ejes, presenta Silvano política de austeridad

MORELIA, Mich., 16 de enero de 2017.- Consiente y solidario con la dificultad económica que ha impactado en los bolsillos de la gente, y comprometido con una política de austeridad, transparencia y eficiencia en el gasto público, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo presentó hoy una serie de medidas para apoyar la economía familiar y reducir gastos en la estructura de gobierno. Menciona un comunicado que, el Acuerdo del Ajuste en el Gasto Público y Eficiencia en el Gobierno para Fortalecer la Economía y las Finanzas Públicas del Estado se compone de cuatro ejes: Gasto responsable y eficiente, Fomento al consumo local, Empleo y desarrollo económico, y Transporte y movilidad. Acompañado de su Gabinete Legal, en un mensaje dirigido a las y los michoacanos, el jefe del Poder Ejecutivo en la entidad destacó las acciones concretas que derivan de estos ejes. Destaca la puesta en marcha del programa “Más barato, sano y nutritivo”, mediante el cual se acerca al productor con el consumidor para adquirir mercancías de calidad y a buen precio en las 10 ciudades principales del estado, lo que impactará en beneficio de 150 mil familias con ahorros de 15 millones de pesos semanales. También la creación de un Fondo de 100 millones de pesos para impulsar 5 mil proyectos productivos que beneficiarán a más de 10 mil personas. Además de iniciar un programa de Crédito Ágil para fomentar actividades productivas de las micro y pequeñas empresas, con un presupuesto inicial de 200 millones de pesos para apoyar a 2 mil negocios. Otra medida es la promoción de la cultura vial y el uso de la bicicleta, impulsar la conversión de flotillas de taxis y colectivos a gas natural, y dar incentivos fiscales en placas, tarjetas de circulación y engomados para vehículos híbridos y eléctricos. En lo que se refiere al Gasto responsable y eficiente se contemplan recortes al gasto corriente de los servidores públicos, como la reducción de personal eventual en un 50 por ciento, que generará ahorros por 74 millones de pesos, y la congelación de las vacantes para evitar gastos por 84 millones de pesos más. En ese mismo renglón se reduce el pago de tiempos extraordinarios en un 25 por ciento, lo que se traduce en un ahorro por 79 millones de pesos. “Es momento de aprovechar al máximo los limitados recursos, de ser austeros, administrar y gastar bien, ahorrar y sobre todo evitar dispendios, derroches y despilfarros”, advirtió el mandatario estatal. Informó que se extinguen y se fusionan entidades y organismos públicos no prioritarios para disminuir el gasto burocrático, por lo que se finiquita a más del 30 por ciento del sector paraestatal. Instruyó también al secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza, para que a la brevedad implemente medidas de optimización, eficiencia y austeridad en el gasto operativo. Entre esas medidas destaca la eliminación del pago por el uso de telefonía móvil a todos los funcionarios del Gobierno del Estado y se racionaliza y disminuye en un 50 por ciento el gasto de combustible para vehículos oficiales, quedando prohibido su uso en los días no laborales. Además de la reducción en un 50 por ciento del pago de alimentación y hospedaje a mandos medios de segundo y tercer nivel y se eliminan los viáticos por ambos conceptos a los funcionarios de primer nivel, quienes tampoco incrementarán sus sueldos, y se mantiene la reducción del 25 por ciento al salario del Gobernador. También quedan prohibidos los gastos superfluos y se reduce aún más el gasto a Comunicación Social, además de eliminar la asignación de escoltas a todo servidor público que no lo justifique. Aureoles Conejo destacó que todo este conjunto de medidas generarán ahorros por 354 millones de pesos en este ejercicio fiscal 2017. El mandatario exhortó a los Poderes del Estado, a los municipios y a los organismos autónomos, para que también apliquen estrategias de ahorro y eficiencia en el uso y aplicación de los recursos públicos y convocó a la iniciativa privada para invertir y generar empleo en Michoacán. Para la administración del Gobernador Silvano Aureoles la aplicación de la justicia y la política de cero impunidad son una prioridad y compromiso con las y los michoacanos. En ese sentido, instruyó a la Secretaría de Contraloría para que esta semana presente ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado, las denuncias penales por desvíos de recursos y por daño al patrimonio del estado, que la dependencia ha identificado y concluido en la integración de la averiguación correspondiente. “Los tiempos de retos son también tiempos de oportunidades, de actuar y buscar soluciones para garantizar un camino estable con miras de construir un estado más justo y próspero”, expresó.