Wit, el reto de mi vida: Paloma Woolrich

MORELIA, Mich., 3 de julio de 2017.- Como el reto de mi vida, calificó la actriz Paloma Woolrich su participación en la obra teatral Wit, Despertar a la vida, que se presentará el próximo 8 de julio en el Teatro Ocampo, en dos funciones únicas. La actriz pidió al público asistente no tener miedo al tema relacionado con el cáncer; “no los va a lastimar, yo se los prometo”, aseguró.

En una rueda de prensa para dar a conocer los pormenores de la obra, la productora Jimena Saltiel expuso que están presentando su segunda temporada en México, en el Centro Cultural Helénico (CCH).

Explicó que pudieron sacar la obra a Morelia y otras ciudades del interior del país, debido a un apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), a través del programa de Estímulo Fiscal al Teatro (Efiteatro). Se decidieron por Morelia debido a la cercanía y belleza de la ciudad y del Teatro Ocampo.

La productora indicó que la puesta en escena del próximo sábado, es una obra de gran formato donde participan nueve personas. Refirió que el trabajo escénico deviene de un texto norteamericano, autoría de la dramaturga Margaret Edson, que fue merecedor de un premio Pullitzer.

Es la historia, dijo, de una erudita académica de literatura, que se ha endurecido, ha perdido el contacto, lleva su vida con mucho rigor. De pronto la sorprende el cáncer ovárico lo que la hace replantear su vida, “la muerte nos recuerda que hay que vivir”, indicó.

Aseveró que entre un 60 o 70 por ciento que ve la obra, termina aplaudiendo de pie, “es una obra muy fina, una copa delicada y fina, de una magistral actuación, de una gran potencia escénica”, manifestó, y dijo que eso le valió recibir dos premiaciones; el de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro (ACPT) y el Premio Bravo, otorgado por la Asociación Banquells A.C.

Por su parte, la experimentada actriz Paloma Woolrich, quien se presentó rapada para su personaje, junto a la productora Jimena Saltiel, señaló que su personaje es muy duro, de mucha arrogancia y soberbia, “ha generado una distancia con el mundo, pero cuando ves la muerte frente a frente es una oportunidad de reflexión, y la toma Vivian Bearing y en ese camino reflexiona a través de flash back, todo un mundo, mientras narra en su estancia en el hospital; no se ha permitido mostrar su fragilidad”.

“Hay mucha soberbia y arrogancia, somos muy ricos en emociones y sentimientos pero decidimos bloquear algunos”, explicó la actriz quien dijo haber aprendido mucho de este personaje, “la van a detestar aunque sea cómica, la gente se ríe porque no puede creer que sea así, al final se compadecen de ella”, aseveró.

Calificó como “el reto de mi vida como actriz”, el trabajo que realiza en esta obra, porque este personaje es el que toda actriz pide que le den. Agradeció el trabajo del director Diego del Río, “yo no confiaba en mí y me hizo creer, me sacó de un lugar y me ayudó a llegar a otro”, dijo, y agregó que esta actuación le vino “de maravilla” en su vida personal porque creció. “El teatro es mi vida y mi pasión, no sé hacer otra cosa” reconoció.

Sobre el tema de la obra, la actriz ahondó: “nos hace falta ser considerados con los otros, no queremos que nos lastimen por eso actuamos de manera agresiva. Vivimos en un mundo hostil, en una deshumanización, y este es un mensaje de vida. Todos nos vamos a morir es la única certeza y eso nos iguala a otros”.

Dijo que da miedo el tema. Contó que al final de la obra muchas mujeres se quedan a felicitarlos, a abrazarlos, mujeres y hombres que han vivido esa situación. Dijo que es enriquecedora la catarsis que se logra con la función; “no los va a lastimar, yo se los prometo, no teman por su seguridad emocional”.

Respecto al hecho de haberse rapado, la actriz dijo que era parte de la preparación de su personaje. Relató que muchas personas pensaban que tenia cáncer y le ofrecían tés y menjurjes, “para las mujeres que tienen que enfrentar un cáncer, es muy doloroso perder su cabello”, refirió.

Finalmente, la productora le recordó al público que la obra se presentará en el Teatro Ocampo es este sábado 8 de julio, con sólo dos funciones; 17 y 20:30 horas. Dijo que hacer dos horarios les ha costado mucho esfuerzo. Adelantó que como escenografía habrá un juego de espejos negros que lucirá espectacular.