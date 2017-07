Wit llegará este sábado para conectar con emociones de morelianos

MORELIA, Mich., 3 de julio de 2017.- Una celebración a la vida y al amor tomando como excusa la muerte, un ejemplo de cómo enfrentar la enfermedad llamada cáncer, es lo que este sábado 8 de julio los morelianos podrán ver con “Wit: Despertar a la vida”, obra que se presentará en el Teatro Ocampo con dos únicas funciones 15:00 y 20:30 horas.

Señala un comunicado que, en rueda de prensa, Paloma Woolrich, protagonista de la obra; Jimena Saltiel, productora de Wit; y Felipe Bárcenas Ruiz, jefe del departamento de Difusión de la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), se reunieron con los medios para hacerlos partícipes de dicha producción que ganó el premio Pulitzer.

“A nombre de Silvia Figueroa Zamudio, titular de la Secretaría de Cultura de Michoacán, les doy la bienvenida a Morelia y por haber escogido al Teatro Ocampo, uno de los foros artísticos-culturales más importantes de Morelia, para la realización de su obra”, fueron las palabras que el jefe del Departamento de Difusión de la Secum dirigió a Saltiel y Woolrich.

Bárcenas Ruiz detalló que el apoyo que la Secum ha dado la obra que está por terminar temporada en la capital del país y que además de Morelia también –en su gira al interior- estará en Guadalajara, es en el tema de difusión y promoción.

Por su parte la productora recordó que la primera temporada se realizó en 2015, en el Teatro Milán, y actualmente están en la segunda temporada en el Centro Cultural Helénico, foro perteneciente a la Secretaría de Cultura Federal.

“Ahora, gracias al apoyo de la Secretaría, del Efiteatro y de nuestros patrocinadores, es que podemos sacar esta obra de la Ciudad de México y compartirlas con otras ciudades de la República, y dada la cercanía de Morelia con la capital, y la belleza del Teatro Ocampo, era una oportunidad maravillosa para venir. La obra es de gran formato, Paloma encabeza el elenco de 9 personas con una gran producción, y la obra es un texto norteamericano, de una dramaturga llamada Margaret Edson”, detalló la productora.

Saltiel recordó que tiene un premio Pulitzer por ser una obra con una profundidad intelectual impresionante, “trata sobre la doctora Vivian Bearing (Woolrich), ella es una erudita, es una académica, una doctora en letras que ha dedicado su vida entera al estudio, a la profesión, a los textos poéticos y se ha convertido en alguien muy dura, fría y se ha deshumanizado, perdió lo importante de la vida que es el mirar al otro, pero será diagnosticada con cáncer de ovario”.

Woolrich, actriz de teatro, cine y televisión, y quien en 2010 fue galardonada como Mejor Actriz en el Festival Pantalla de Cristal, señaló que Vivian Bearing es un personaje muy duro, arrogante y soberbio.

“Tiene una dureza y rigidez impresionante, es una mujer que ha creado una muralla entre ella y el mundo, ella es superior en todos los sentidos, no quiere contacto con nadie, todo el mundo le parece mediocre y que no se merecen una mirada de parte de ella (…) cuando uno ve a la muerte frente a frente, si no te hace reflexionar pues qué mala pasada porque es una gran oportunidad. Vivian va aceptando que ella va a morir y en ese camino reflexiona acerca de su pasado, la obra está basada en flash back, en recuerdos y poco a poco la veremos caer en su intimidad, en su corazón, en lo que le duele y nunca se ha permitido mostrar”.

Tanto Saltiel como Woolrich pidieron no le diera miedo al público el mensaje de la obra, pues al escucharse un tema fuerte y lleno de tristeza, los asistentes también reirán y sentirán, mientras condolecen y se ponen en los zapatos de alguien que les caerá mal pero que al final se compadecerán del personaje.

“Como actriz es un gran reto, ha sido el reto de mi vida como actriz, pero también causa una reacción en el público que ahora nos hace mucha falta: ser considerados con los demás. Tener conciencia de que todos somos humanos, todos somos iguales, todos sentimos”.

Además de Paloma Woolrich, en ambas funciones en Morelia también estarán Tina French, Pilar Flores del Río, Pablo Bracho, Miguel Salas, Lupi Labunia, Mauricio Romero, Ernesto Gout y Sebastián Mingüer.

Si desea acudir, los boletos tienen un costo de 350 pesos (Luneta) y 250 pesos (Palco), y se encuentran a la venta por el sistema Eticket, mientras que el día del evento se tendrá una taquilla en el Teatro Ocampo.