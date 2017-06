Wit: abordar la muerte, pretexto para hablar de la vida

MORELIA, Mich., 30 de junio de 2017 – Este sábado 8 de julio se presentará en el Teatro Ocampo la obra teatral Wit: Despertar a la vida, autoría de la dramaturga Margaret Edson. Quadratín entrevistó al director de esta obra, Diego del Río, quien dijo que es una obra que toca el tema de la muerte como un pretexto para poder hablar de la vida.

Es la historia que narra la vida de un personaje que tiene cáncer ovárico terminal y ese diagnóstico le cambia la perspectiva, la vida, “empieza una reflexión muy profunda sobre el tiempo, sobre el sentido de vivir, es una obra que toca el tema de la muerte como pretexto para hablar de la vida, y llevarnos a una reflexión importante sobre el tiempo, el sentido de la vida; en dónde estamos poniendo nuestra energía y nuestra atención.

El director señaló que la obra está escrita de manera soberbia por la dramaturga Margaret Edson, quien ha ganado el premio Pulitzer con esta obra, la cual es la única que ha escrito, “está llena de temas complejos, llena de lenguajes, incluso en la propia teatralidad, demanda un reto muy interesante para mí como director, para los actores y especialmente para la actriz principal (Paloma Woolrich), que con esta obra hace una de las actuaciones más impresionantes que yo he visto en el teatro, y que me gustaría que la gente de Morelia pudiera verlo”, aseguró.

El director explicó que en el teatro actual ya no hay géneros puros porque la dramaturgia va y viene, hace rompimientos constantes y juega con géneros dentro de la misma narrativa, “pero lo que sí y a mí me sedujo, es que ella (Margaret Edson), se aleja completamente de lo melodramático, y Busca retratar una temática de una manera sin ser para nada solemne, pero sí muy seria”, indicó.

Diego del Río manifestó que la obra no es solemne porque incluso tiene una dosis de comedia implícita, un humor negro latente que refleja la inteligencia y la ironía del personaje protagonista y su agudeza mental, por eso lleva el título en inglés ‘wit’, que tiene todas estas definiciones.

Explicó que lo que la gente va a ver en el Teatro Ocampo, el próximo 8 de julio, es una pieza que viaja por varios estilos y géneros, “que los va a subir a una especie de montaña rusa de emociones, que va a ir de la risa hasta conmoverse”.

Dijo que también va a despertar la reflexión profunda porque no es un texto sencillo, sin embargo sí es un texto para todo el mundo, es universal, “toda la gente puede conectar con alguna capa del texto y a mí me parece eso muy importante, porque sin ser una obra complaciente, demanda la inteligencia del espectador y lo reta, lo conecta, no lo excluye”, aseveró.

Es una historia que es pertinente de escuchar porque el mensaje principal tiene que ver con el tiempo en la vida y el sentido de vivir, expuso del Río, “y creo que si podemos alcanzar a todo el público de Morelia y dejar esa semillita de reflexión sobre su propia existencia, su propia vida, habremos cumplido el reto”.

Hizo hincapié en que actuaciones como la de Paloma Woolrich no se hacen todos los días en el teatro mexicano, “ojalá la gente de Morelia se dé la oportunidad de ir y disfrutar a una de las grandes actrices haciendo un personaje que la lleva a un especie de tour emocional y físico, que demanda una gran generosidad de su parte y es una de esas actuaciones que cuando la ves se te queda en el corazón para siempre”, manifestó.

Finalmente, el director explicó que tras presentarse en el Teatro Ocampo de Morelia, se van a dirigir a Guadalajara y después continuarán con tres funciones en el Teatro Helénico en la Ciudad de México, como parte de la segunda temporada.

En esta obra actúan en el papel principal Paloma Woolrich, Pilar Flores del Valle, Tina French, Pablo Bracho, Lupi Labunia, Miguel Salas, Mauricio Romero, Sebastián Mingüer, y Ernesto Gout.