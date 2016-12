Regresará Jazztival a la Casa de la Cultura de Morelia

MORELIA, Mich., 28 de diciembre de 2016.- Dentro de los cambios importantes que tendrá el Jazztival para el 2017 serán una inversión mayor por parte del Ayuntamiento de Morelia y el regreso a su sede natural: la Casa de la Cultura de Morelia, anunció el responsable de ese festival, Juan Alzate.

“El festival en su inicio estuvo como viajando en diferentes lugares, por ejemplo los conciertos más pequeños se hacían en el Conservatorio (de las Rosas), algunos se hicieron en el Teatro Ocampo o alguna vez se hizo en el Teatro Morelos, siempre estuvo buscando dónde, hasta que finalmente en el patio de la Casa de la Cultura fue donde encontramos el lugar apropiado, eso fue a partir del 2006 o 2007”, manifestó el músico.

Juan Alzate reconoció que aún no tiene un presupuesto para este año, “estamos viendo qué va a pasar con eso, tenemos ya un apoyo por lo menos de manera verbal y legal por parte del Ayuntamiento de Morelia, porque ya por una decisión de Cabildo se aumentará el apoyo y la participación que se le da al festival, y eso permite tener una plataforma más seria”.

El saxofonista indicó que el apoyo que se prometió por parte de Cabildo fue de por lo menos 200 mil pesos, “ya que la Comisión de Cultura del Ayuntamiento sugirió que al menos fuera esa cantidad y se aprobó”.

Recordó que en el 2015 se invirtieron entre 315 mil y 320 mil pesos para todo el evento; “siempre ha sido muy poco y cada vez, cada año ha sido menos”. Explicó que para el 2016 el gobierno del Estado anuncio que el gasto total para el Jazzstival sería de 375 mil pesos, pero entre ellos incluyeron alrededor de 126 mil que no se habían ejercido en el año anterior; “más lo de la Universidad (UMSNH), que fue alrededor de 80 mil, y el Ayuntamiento de Morelia nos dio 68 mil pesos”.

Juan Alzate dejó en claro que sí seguirán habiendo extensiones al interior del estado, sin embargo también explicó que muchas de las participaciones en los municipios serán acordes a la capacidad de éstos, “porque no es fácil llevar un grupo con características técnicas especiales, porque no todos los municipios tienen el presupuesto ni la capacidad técnica para hacerlo, por no hablar del interés”.

Indicó que por eso siempre se mandan a los municipios más grandes como Zamora, Uruapan y Lázaro Cárdenas entre otros, “que son los que tienen cierta infraestructura, en el caso de Zamora siempre es el Teatro Obrero del CRAM (Centro Regional de las Artes de Michoacán).

Dijo que tendrán que abrirse a extensiones al interior, aunque aún no las han definido; el Ayuntamiento ha estado muy interesado en que se hagan extensiones dentro de la ciudad, en los diferentes espacios públicos incluidas las tenencias”, señaló el artista, quien agregó que al final lo importante es que el festival tenga más presencia.