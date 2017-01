Por reactivarse, proyecto Casa Zalce en Morelia

MORELIA, Mich., 16 de enero de 2017.- Humberto Urquiza Marín, asesor de la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), aseguró que pronto habrá noticias sobre el proyecto de la Casa Zalce, un asunto que lleva varias administraciones pendiente.

“Es un proyecto que no puede quedar tirado, es un proyecto que se tiene que recuperar, relanzar y que pronto habrá noticias” indicó el funcionario de cultura entrevistado en el margen de las actividades relacionadas con la conmemoración de los 109 años del nacimiento de Alfredo Zalce.

Urquiza Marín señaló que primero se va a recuperar el comité y se van a incorporar a los amigos de Zalce, “y a través de ellos y lo que hay del proyecto de anteriores administraciones, vamos a recuperar lo recuperable y vamos a relanzar el proyecto de la Casa Zalce”.

Reconoció que el patronato que manejaba el proyecto no está en este momento instalado, “la última vez que estuvo conformado fue cuando estuvo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas”, señaló el asesor quien además indicó que la casa de Camelinas, donde vivió el pintor oriundo de Pátzcuaro y donde se realizaría el proyecto, no está siendo usada como bodega; “sigue sin utilizarse pero no, no es bodega”, aclaró.

Dijo que hubo una pequeña fuga pero ya está recuperada la casa y en estos momentos se encuentra en buenas condiciones.

Urquiza Marín explicó que primero van a revisar otras cosas que están pendientes, antes de que el proyecto de la Casa Zalce se eche a andar, “pero yo estimaría que no pasa de cuatro o cinco meses”.

Manifestó que ya han calendarizado algunas cosas sin aclarar cuáles, sólo dijo que era parte de este proyecto,” y cuando se haga público se va a dar a conocer”, finalizó.