Presentaron exposición con 30 libros infantiles por el Día del Niño

ZAMORA, Mich., 13 de junio de 2017.- Con títulos como El Principito, Sueño de una Noche de Verano o El Mundo de la Danza, se presenta en la Biblioteca Luis González y González del Colegio de Michoacán (Colmich), una exposición del libro infantil con motivo del 30 de abril, Día del Niño, llamada Del libro ilustrado al libro álbum.

La muestra bibliográfica de 30 libros infantiles surgió como un pequeño homenaje por el 30 de abril, Día del Niño. En la exposición se exhiben distintos tipos de libros infantiles como de literatura clásica libro álbum, y libro de texto.

Dicha muestra está integrada por seis temas; el primero es en relación a libros de texto y lecturas clásicas, el segundo es sobre libros escritos e ilustrados por niños, el tercero es cuentos y leyendas indígenas, el cuarto es literatura contemporánea y libro álbum, el quinto refiere a la literatura clásica y finalmente el sexto es sobre libros didácticos.

Al respecto, Claudia Raya, una de las coordinadoras de la muestra junto con Bárbara Skinfil explicó que está abierta a todo público, “de hecho está dirigida a un público en particular, es una exposición más o menos de divulgación”, indicó.

Refirió que tiene una información cuasi especializada “porque hacemos una diferenciación entre la historia del libro en términos de qué tipo de herramienta pedagógica es, de hecho las vitrinas están separadas: el libro de texto ilustrado, la literatura ilustrada y el libro álbum infantil”.

“No es que la imagen sea un acompañante o un complemento del texto, sino que ya hay una especie de diálogo en términos semióticos entre la imagen y el texto”, manifestó la coordinadora.

Están expuestos autores como Anthony Browne, o un libro como Los misterios del Señor Burdick, de Chris Van Allsburg. “Son ejemplos emblemáticos de lo que son un libro infantil, se hizo para ver cómo se trabaja a nivel de los libros infantiles, como metodología de enseñanza pero también de conocimiento de la infancia”, explicó Claudia Raya.

Expuso que en la muestra está la propuesta de nuevos temas que eran tabú o no se mencionaban, “que no son propiamente nuevos, que tienen sus inicios en la década de los 40 en el siglo pasado, cuando se empiezan a manejar cosas como el sentido de la obediencia, los valores de no ser tan obediente, el sentido de La Rebeldía

Toda esa nueva ola, dijo, generó el concepto del libro álbum infantil, que no sólo se caracteriza en el formato por ser un libro conformado de imagen y texto, que tiene un diálogo entre sí, sino que además tratan temas que antes estaban prohibidos, aseguró, e indico que incluso hay temas sobre preferencias sexuales.

La muestra estará solamente diez días más en el Colmich de Zamora, y después se trasladará al campus de La Piedad.