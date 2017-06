Los Gemelos Tapper: Nueva York de cabeza por aventuras de hermanos

Geoff Rodkey es escritor de libros, películas y programas de televisión. Su proyecto más reciente es la serie de libros Los gemelos Tapper y antes escribió la trilogía The Chronicles of Egg. Sus películas son Daddy Day Care, The Shaggy Dog, RV, Good Luck Charlie, entre otras. Ha colaborado en revistas, periódicos y otros medios de comunicación. Sus creaciones han sido galardonadas en varias ocasiones.