Los claroscuros de Hugo Chávez, según investigación de 24 años

MORELIA, Mich., 21 de diciembre de 2016.- En la dificultosa búsqueda que representa desmitificar a la oposición venezolana, al chavismo y al mismo Hugo Chávez Frías, en un país en el que la opinión se inclina hacia el blanco o el negro y no admite los matices, el comunicólogo mexicano, Héctor Tenorio Muñoz escribió el libro Prisión, gloria y ocaso de Hugo Chávez.

En visita a Quadratín presentó su segunda obra, con la que aseguró no intenta generar una opinión determinante sobre este personaje, sino que la gente tenga un elemento para poder hacer sus propios juicios.

Tenorio vivió en Venezuela entre los años 1992 y 1993, y luego retornó para 1997 y 1998, todo con el propósito de estudiar a Chávez, en quien se interesó luego de que lograra entrevistarle, justo cuando cayó preso por perpetrar un golpe de estado en el 92.

El escritor pudo enviarle, a través de sus abogados, 13 preguntas que contestó en un manuscrito de 31 páginas. De allí, inició una intensa investigación que le tomó 24 años. El libro, publicado por el Senado de la República, abarca la situación económica, social y política de Venezuela hasta enero de este año.

“Traté de ser lo más objetivo posible. A este personaje lo odias o lo amas, no hay un intermedio y así es muy difícil construir una verdad. Me encontré en la investigación o mucho odio o mucho amor, pero al final, el lector es quien tiene la última palabra”.

El libro es cronológico y contiene las razones, según el punto de vista del escritor, por las que Hugo Chávez llega al poder cuando Caldera termina su periodo, y cómo los sectores ricos de Venezuela lo respaldaron en esa elección.

“Era una Venezuela agotada por el pacto de Punto Fijo, que no llenó las expectativas, cansada del desgaste de la democracia por la corrupción. Ello, combinado con un personaje que radicalizaba las posiciones, como militar que era, le llevaron a la presidencia. Esa es mi base de arranque para analizarlo”.

¿Qué Hugo Chávez queda representado en el manuscrito?

Es un Chávez en el 93 que está aislado y es culpado por todos sus compañeros, un Chávez vulnerable. Para mí es el verdadero, y no el que se inventa más adelante por sí mismo o del que la oposición da su versión de quién es.

A medida que vas leyendo se nota la transición del personaje, del encarcelado a la llegada al poder. Lo principal para mí fue descubrir al Chávez de carne y hueso, sus relaciones más íntimas, y descubro que es un hombre que está dispuesto a todo, que su instinto lo lleva, lo guía y que se va armando de lecturas para tener una visión más amplia.

¿Por qué interesarse en este militar que estaba en la cárcel?

Me interesé por entrevistar a todos los venezolanos que pude tener a mi alcance. Mi interés cuando llego a Venezuela es que llego al país de Simón Bolívar y siento una fascinación por todo. Toda la cultura de los hombres de mar la quise descubrir. Llego, y por asares termino involucrado en el golpe de estado.

En el manuscrito que le dio Chávez habla sobre su meta de llegar al poder. ¿Puede notarse que siempre quiso llevar a Venezuela por la idea del socialismo o no era su idea principal?

No, no era su idea principal según lo que se ve en el manuscrito. Él dice que su gobierno va a empezar en el siglo que viene y da ideas vagas de lo que sería. Yo creo que Chávez va armando el discurso a medida que se van dando las circunstancias. Por ejemplo, en la campaña él pide la visa a Estados Unidos y se la niegan.

Su odio a los ‘pitiyanquis’ no era que lo trajera por idealismo, sino que siente la presión de ellos y se molesta y les responde, por lo que comienza a hacer planteamientos. Es clave y viene en el manuscrito

Después de la cárcel, a Hugo Chávez lo recibe Fidel, y creo que éste lo va moldeando. Luego en el golpe de estado de abril de 2002, del que le salva la vida Fidel, pues termina de afinar esa idea del socialismo. El libro describe muy bien la parte del nacionalismo y el socialismo que sería lo que definió la trayectoria ideológica de Hugo Chávez, y también toca el aspecto económico y hasta religioso de Venezuela.

Todo lo que Chávez dijo en la campaña dicen que no lo cumplió. Y bueno, él actuó como todos los políticos, pero con un discurso de izquierda. Dijo una cosa e hizo otra.

Chávez siempre habló de socialismo, pero mucha gente califica su gobierno de comunista. ¿Fue un fracaso la propuesta?

Yo creo que el socialismo que él planteó no funciona porque seguían los mismos dueños, la iniciativa privada seguía teniendo el control. Además fracasó no echar a andar el campo. Venezuela no hace una producción propia. Igual que en la Cuarta República, siempre se dependió del petróleo.

Si no hubiese muerto Chávez, ¿esta debacle igual la estuvieran viviendo ahora o él la hubiese retrasado un poco?

Yo creo que estarían en las mismas condiciones porque estaban dependiendo del petróleo, pero que Chávez lograría contenerla. Él tenía mucho más control de las cosas porque en Venezuela se le da mucho valor a las personas valientes, y fueras chavista u opositor todos lo reconocían como un hombre valiente. Eso le creaba un cierto control sobre la sociedad.

Todos los cambios en Venezuela han estado precedidos por una crisis económica: la caída de Pérez Jiménez, la entrada de Hugo Chávez… La posible caída de Nicolás Maduro también va a depender de lo económico, aunque si endereza el barco, la gente lo va a dejar terminar.

¿Cómo proyecta el libro a Venezuela?

Son dos venezuelas en ese libro que no se pueden reconciliar y que va a ser el uso de la fuerza la que deje, finalmente, una sola cara. Una Venezuela someterá a la otra. Lo que está pasando es una lucha de poderes con el objetivo único de tener el control del petróleo.

¿Qué dividió a Venezuela y cómo unirla para sacarle adelante?

Que unos tenían mucho y otros tenía muy poco y claro, tú puedes aprovechar el discurso, pero la división ya existía. Chávez lo vio y dijo ‘hagamos una lucha de clases’, y pues, los pobres no quieren volver a ser marginados. Con Chávez se logra que los beneficios del petróleo lleguen a las personas olvidadas. Por ello, es una situación ingobernable para cualquiera.

Gobierno, oposición y sociedad civil deben conciliarse y generar un proyecto que lleve a la salvación nacional. Va a ser una combinación de grandes grupos tratando de quedarse con el pastel.

¿Qué logró el chavismo en Venezuela?

El chavismo logró sacar el verdadero rostro del país. Siempre hubo racismo y clasismo, pero el chavismo sacó toda su corrupción, todo lo burócratas que son. Lo peor, lo que estaba contenido lo sacó. Las cosas salen, no pueden mantenerse en un sueño: la Cuarta República. Hoy vivimos la realidad, no nos gusta, pero tampoco estamos buscando la unión para encontrar soluciones entre todos. Tenemos que olvidarnos del bien particular para un bien colectivo, para sacar adelante a Venezuela.