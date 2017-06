Fomenta Michoacán identidad cultural de la mano con la Unesco

MORELIA, Mich., 16 de junio de 2017.- Morelia y Michoacán han aprovechado los programas de colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para dotar a su población de desarrollo e identidad cultural, afirmó César Guerrero, secretario general adjunto de la Comisión Mexicana de Colaboración con la Unesco.

César Guerrero expuso que en el caso de Morelia destaca el nombramiento de Ciudad Patrimonio de la Humanidad que la entidad supranacional le otorgara, el cual le ha permitido incrementar la cantidad de paseantes y turistas que recibe, así como mejorar el desempeño de sectores como restaurantero, hotelero y de agencias y guías de turistas.

En el estado, el reconocimiento de la pirekua como patrimonio intangible, así como la participación de la cocina tradicional en el nombramiento de la cocina mexicana como patrimonio cultural de la humanidad, son parte de estos esfuerzos que se han traducido en beneficios para la población michoacana, consideró César Guerrero.

No obstante, al momento no se dispone de nuevas iniciativas en proceso para integrarse a programas con la Unesco, lo que no consideró un aspecto negativo

Señaló que la generalidad de las ciudades y los estados del mundo o participan en más de una iniciativa, en tanto que en México se observa una mayor presencia derivada de una importante riqueza cultural que es susceptible de ser aprovechada como un activo en beneficio de la sociedad.