En el gremio de cultura se aceptan y respetan las diferencias: académica

MORELIA, Mich., 26 de diciembre de 2016.- Leonor Solís trabaja en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, y es además fotógrafa. Desde sus espacios y en sus actividades artísticas, dice nunca haberse sentido menospreciada en un mundo de varones.

Deja en claro que se mueve en dos áreas que hacen una sola: “para mi el ámbito de la cultura abarca mis dos pasiones: arte y ciencia”.

Explica que en su experiencia y para su fortuna no se siente menospreciada, sino al contrario; “en mi caso creo que el ser mujer me ha permitido tener ciertos reconocimientos que no estoy segura si podría tener siendo hombre, en particular en el mundo del arte”.

Cuenta que su condición de mujer le permitió ser seleccionada a nivel estal, para la exposición internacional “Mujeres de Michoacán: Arte y artistas” y el año pasado en la UNAM recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz que se otorga a mujeres académicas por su trayectoria.

“Tengo otros reconocimientos donde mi sentir es que no tuvo que ver el género para obtenerlos” aclara la académica.

Leonor se lo piensa tras la pregunta de si ha sentido que su trabajo no sea valorado igual que el de un varón o si siente que deba competir o esforzarse más que sus compañeros varones para ser tomada en cuenta; “la reflexión que a mi me has dejado, es que si bien en términos de “ser tomada en cuenta” no me he sentido menospreciada o “sexo débil”, expone.

La artista visual revira un poco: “ciertamente siento que sí he vivido una clase de marginación social, pero me parece que por ser una mujer independiente, con un relativo éxito en mi carrera profesional. Es algo muy sutil, y más de carácter social creo yo. Y eso si genera cierto ‘dolor’ porque al final es marginación”.

La creadora manifiesta no ser feminista; “me gustan las diferencias y me gusta el respeto por el otro, porque también cuando se habla de ‘genero’ casi siempre es referido a las diferencias entre mujeres y hombres, pero quizá podrías hacerle las mismas preguntas a gays, bisexuales, transexuales del gremio de la cultura, porque la cuestión de género hoy en día va mucho más allá de “hombre-mujer” y es una cuestión de diversidad y tolerancia en muchos sentidos”.

“Conozco historias de famosos científicos que han cambiado de sexo y obviamente causado revuelo. Tampoco sé si los hombres ahora se sienten menospreciados. Es una interesante reflexión y tema”, expresa Leonor.

La investigadora concluye con lo que más le gustaría: que no se tocara ese tema; “creo que cuando dejemos de hablar de género, es porque no será necesario, es cuando nuestra sociedad y en particular para este caso, dentro del gremio de la cultura, se acepten y respeten las diferencias”.