Hay deficiencias en cultura, pero no se prevé comparecencia de titular

MORELIA, Mich., 8 de noviembre de 2017.- La legisladora del Partido del Trabajo y presidente de la Comisión de Cultura en el Congreso del Estado, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, dijo que por ahora no tienen contemplado llamar a comparecer a la titular de la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), Silvia Figueroa Zamudio, porque ponderan el diálogo. Sin embargo, expuso que es una situación latente debido a que existen deficiencias en el sector cultural.

“Creo que nosotros vemos necesario que se siga dialogando respecto a las deficiencias que se tienen en el sector cultural, eso es evidente, y no creo que el asunto de estar en pláticas o solamente en algunos cuestionamientos alejados del ojo central, que sería el Congreso, solucionen las situaciones”, aseveró.

Fraga Gutiérrez dijo que si creen al interior de la comisión que es necesario llamar a comparecer al Congreso a la doctora Figueroa Zamudio, dependiendo de algunas circunstancias y consideraciones, por supuesto que se tendrá que hacer, “esto con la intención también, y lo expuse en la entrega del mi informe legislativo, de la importancia que tiene que hagamos una autocrítica a la Comisión de Cultura, en relación a que los diputados, no solamente los tres diputados que integran la comisión y se concentran en la importancia que tiene el eje cultural, sino que todos los diputados también le entren al tema; es un tema que está olvidado, que está alejado y que como siempre lo hemos dicho, pareciera ser un relleno de políticas públicas”, manifestó.

Aseguró que por ahora no está considerado el llamado a la comparecencia, aunque sí es una opción, “esa es una situación que puede estar latente para cualquier momento. Nosotros acabamos de tener una reunión con ella recientemente, donde atendimos el tema de la importancia que tiene un techo financiero para las acciones culturales, obviamente esto considerando la propuesta que hace y presenta al gobernador, pues tendremos que hacer énfasis en que se pueda ser más atinado el presupuesto en relación a la cultura”, indicó.

Entre las irregularidades que detecta la Comisión de Cultura están: que las redes aun no están en funcionamiento en un 100 por ciento, que tienen debilidades en el programa estatal, que tienen debilidades para hacer una organización en casas de cultura, “tenemos dificultad hasta en infraestructura, hay quienes tienen edificio y no tienen personal, y hay quienes tienen personal y no tienen edificio”, expuso.

Fraga Gutiérrez indicó que otro asunto es sobre el observatorio cultural que no funciona, “Es más, no hay un reglamento que diga cómo funciona, no es sólo el hecho de que no exista el observatorio como tal, creo que hay muchas deficiencias que se han dejado”, puntualizó Brenda Fraga y prosiguió: “Creo que uno de los grandes problemas que se tiene y no solamente corresponde a la secretaría, sino a las políticas culturales en general del gobierno, que es el asunto relacionado con la inercia”, aseguró la legisladora, y explicó que ya hay instalados eventos, algo que también puso en su exhorto.

“La eventitis salva a la cultura, lo poco que existe, lo poco que hay se refiere a algo que es cíclico; eventos que ya están instalados de manera anual y que pues ya no te no te detienes a observar los detalles más importantes de la ley, entonces una de las cosas importantes de la ley, tendría que ser el observatorio, para de ahí tener un diagnóstico muy claro e indicadores que nos permitan medir el nivel cultural de los michoacanos”, aseveró la diputada del PT.

El hecho de desconocer la totalidad de artistas a los que se les adeuda es, para la legisladora, la deficiencia más clara de la Secum. Sin embargo también reconoció que los propios artistas no saben cuánto se les debe, “no hay una firme organización al interior de artesanos, artistas y promotores, no existe, hay quienes dicen: yo conozco a alguien más que vive acá, yo conozco alguien más. Hay quienes tienen recibo, hay quienes no tienen, hay muchas debilidades, y creo que esos son los argumentos que nosotros tendríamos para llamar a comparecer a la secretaría”, indicó.