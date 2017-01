Conforman actrices red de foros a favor del teatro en Morelia

MORELIA, Mich., 24 de enero de 2017.-Nora Lucía Díaz, Tzitziqui Villicaña y Daphne Ocariz, integrantes de la compañía Catexia Teatro, señalaron que se ha formado una red de foros independientes de teatro desde donde unificarán diferentes temas relacionados al teatro y además negociarán con autoridades de cultura.

Explicaron que bajo esta red unificarán entre otras cosas, los costos de entrada a las obras de teatro; “son una serie de acciones que estamos haciendo para hacernos visibles también como red”, indicó Nora Díaz.

Los acuerdos a los que han llegado son: compartir entre los foros una cartelera, ver las necesidades que tienen entre ellos y apoyarse, fortalecer los lazos de cooperación, hacer convenios entre ellos, buscar la opción de tener una membresía para descuentos en los diferentes espacios, y unificar los costos de taquilla.

Respecto a la organización que ha tomado la comunidad de teatro, la cual abanderan entre otros Gunnary Prado, Erandini Alvarado y Said Soberanes, con el fin de negociar con la Secretaría de Cultura (Secum) y buscar abrir espacios para grupos independientes en el teatro Ocampo y el Foro de la Capilla de la Casa de la Cultura de Morelia, las actrices señalaron que son parte del movimiento.

Sin embargo dejaron en claro que de lograr la negociación con la Secum no participarán en el teatro Ocampo o en la en el Foro de la capilla, ya que han habilitado el Foro La Ceiba para poder trabajar teatro en la Colonia Vasco de Quiroga, y además no interferirán con otros grupos teatrales que no cuentan con un espacio para presentar su trabajo.

Las actrices señalaron que no han asistido en las reuniones por no tener tiempo por preparar el trabajo para la cartelera 2017 del Foro La Ceiba. Reiteraron que son parte de la red que lucha por generar bienestar en el medio teatral de Michoacán.