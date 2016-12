Aún no hay seguimiento a la Ley de Fomento Artesanal

MORELIA, Mich., 30 de diciembre de 2016.- La artesana Emilia Reyes Oseguera, presidenta de la Unión Estatal de Artesanos Michoacanos, manifestó que aunque se han reunido con autoridades del estado en constantes ocasiones, aún no se ha le ha dado el seguimiento a la Ley de Fomento Artesanal.

Explicó que quedaron el pasado tres de mayo del 2016 en reunirse en el Instituto del Artesano Michoacano, y en cuanto se tuvieran los avances de las propuestas de modificación de la ley, se reunirán nuevamente para informarles sobre las propuestas y ver si los artesanos estaban de acuerdo.

Expuso que se hicieron varias reuniones para ver lo de la modificación, “pero todavía no nos hemos reunido para eso”, indicó la artesana, quien lo puso más claro. Explicó que todavía no han visto nada claro, “dimos todas las propuestas de lo que nos salió a nosotros en el sentir, en el vivir, pero no sabemos todavía cuál hayan modificado”.

La lideresa artesanal declaró que la urgencia mayor para los artesanos es lo que siempre han pedido y querido: que se apoye más a los concursos.

“Hay concursos estatales y hay concursos locales, son importantes, ya están y que se le siga conservando, que se les siga aumentando el presupuesto”, dijo la artesana, y agregó: “que sigan apoyándonos también para las muestras artesanales, siempre lo he dicho, nosotros vendiendo nuestra artesanía directamente al público no pedimos la materia prima, de ahí sacamos para la materia nosotros mismos y para darle de comer a nuestros hijos, eso es lo que necesitamos”.

La artesana aseveró que los agremiados a la Unión Estatal de Artesanos Michoacanos son cerca de 10 mil personas, sin embargo dijo que en el estado debe haber alrededor de 30 mil artesanos, por lo que su organización agremia alrededor de la tercera parte del total de artesanos.