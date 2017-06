Usain Bolt confía en ganarse un lugar en el Borussia Dortmund

MORELIA, Mich., 27 de junio de 2017.- El corredor jamaicano Usain Bolt, participará en algunos entrenamientos del Borussia Dortmund y confía en aprovechar la oportunidad para hacerse un hueco en el equipo.

“Está apalabrado, voy a entrenarme con ellos”, declaró Bolt, en una rueda de prensa antes de su carrera en los 100 metros de la ‘Ostrava Golden Spike’, un certamen checo en el que ha participado en ocho ocasiones.

“Veremos cómo sale (el entrenamiento). Si se me da bien, entonces les diré que adelante y que intento jugar con ellos. Si no sale, entonces me callaré”, añadió el multimedallista sin precisar cuándo empezarían las prácticas con el equipo alemán.

