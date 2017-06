Somete Kevin Lee a Michael Chiesa en la UFC

MORELIA, Mich., 26 de junio de 2017.- En la actividad de la UFC, Kevin Lee sometió a Michael Chiesa en una pelea de pesos ligeros de 155 libras. Tras la pelea, Lee comentó que Chiesa es un buen rival.

“Sí es un rival duro y no tendría problema con volver a pelear contra él. Nunca vi el tap, nunca sentí el tap. Paré porque Mario me dijo. Me encantaría pelear en Detroit para que la gente me apoye”. Su rival también mencionó que quiere la revancha en Detroit: “Nos vemos en Detroit, me encantaría tener una revancha”.

