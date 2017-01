Siempre voy a tener tatuados los colores de Boca: Carlos Tévez

MORELIA, Mich., 14 de enero de 2017.- Carlos Tévez, ex jugador de Boca Juniors, reveló en un video que no fue fácil tomar la decisión de salir de la institución a la que tanto amaba, por lo que se le había dificultado darla a conocer personalmente.

“Quiero agradecer a la gente de Boca por todo el cariño y todo el amor que siempre me brindaron y se que me van a brindar siempre, no es fácil tomar la decisión que he tomado y tampoco es fácil comunicarlo, creo que es muy difícil tanto tomarla como comunicarla que uno ya no es jugador del club que uno ama por distintas circunstancias que lleva la vida”, mencionó el argentino.

Seguir leyendo.