Respeta Matías Almeyda el silencio de Vergara e Higuera

GUADALAJARA, Jal., 11 de enero de 2017.- Luego de que Jorge Vergara y José Luis Higuera anunciaran que no darán declaraciones a la prensa hasta concluido el Clausura 2017, el entrenador de las Chivas, Matías Almeyda apoya dicha determinación, misma que él ya conocía antes de ser anunciada “Lo interpreto de la mejor manera, Jorge me lo había comunicado previo al partido pasado, esta decisión es para sumar. No significa que se aleje sino que está más cerca, y que estamos todos detrás de un mismo proyecto. Lo tomo bien desde ese lugar”, señaló.

Almeyda añadió que la decisión está bien pensada, puesto que muchas veces las palabras de la dirigencia son mal interpretadas “Lo tomo con total naturalidad, creo que Jorge es el dueño y él obviamente puede expresar lo que siente, como lo siente y si decide no opinar, también está bien. Entiendo cada cosa y seguramente la decisión es para sumar porque muchas veces puede expresar lo que siente y siempre ha sido malinterpretado. La inteligencia hace que él no quiera abrir puertas a confusión y toma esta decisión, pero siempre siento su apoyo y si él va a estar tranquilo así bienvenido sea”, subrayó.

BUSCA MEJORÍA EN SU REBAÑO

Tras comenzar con una victoria en el Clausura 2017, el Pelado resaltó el hecho de iniciar con el pie derecho, pero acepta que su equipo aún debe mejorar para los compromisos venideros“Bien, fue un buen comienzo. Como todo comienzo hay cosas a corregir, ese primer partido, los primeros 90 minutos contra un rival difícil. Era importante el triunfo después de muchos años que Chivas no ganaba el primer partido del torneo, por momentos me gustó y por momentos fuimos superados por el rival. De todas maneras siempre tomamos cosas para mejorar y trabajamos