Quiere Almeyda ser campeón, pero pide paciencia a Vergara

GUADALAJARA, Jal., 4 de enero de 2017.- Ante el deseo de Jorge Vergara de que Chivas sea campeón en el 2017, las palabras del mandamás rojiblanco encontraron eco en el rebaño, donde secundan la idea del empresario, pero con consciencia de que esto no se dará por arte de magia

“Jorge Vergara puede decir todos los días que quiere ser campeón, yo le digo la realidad todos los días, como dueño va a decir que quiere ganar la copa, pero sabe que hay un proceso”, señaló Matías Almeyda, entrenador del chiverío.

Pese a su intento por mantener la mesura, Almedya reconoció que ambiciona el ser campeón con el Guadalajara “Quiero ser el primero, necesito levantarla, me voy a quedar dos días seguidos en La Minerva, quién no va a querer ser campeón, todos lo deseamos, bueno hay un trabajo y va el proceso, tanto la afición como nosotros nos tenemos que armar de paciencia porque no se va a terminar este fin de semana. Tenemos que estar unidos y fuertes para eso”, añadió.

Por último, el Pelado aceptó que ha tenido propuestas para dirigir otros clubes, pero se mantiene feliz con Chivas “Me siento bien, feliz, en un club como dije que estoy queriendo día a día cada vez más y no lo digo para quedar bien sino porque lo siento. Ayer tuve una charla con Higuera contándole, cada que tengo propuestas se las cuento, voy y se las cuento. He tenido varias, pero estoy muy feliz acá, estoy comprometido y quiero cumplir mi contrato, estoy en un club que me hace feliz, estoy porque quiero, siento y quiero llegar a un lugar que sabemos”.