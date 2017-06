Por ser Pumas, no dudé en regresar a México: Formica

MORELIA, Mich., 24 de junio de 2017.- Se diga lo que se diga, Mauro Formica jamás tuvo dudas sobre ser jugador de Pumas, el jugador dejó claro que por su mente no pasó la idea de negarse a regresar a México, donde jugó dos años con Cruz Azul.

De acuerdo al diario Récord, “Estoy muy contento de volver al país donde me he sentido muy cómodo y me han tratado muy bien. Me llamaron de otros clubes, pero cuando me llamaron de Pumas no lo dudé porque conozco la Liga de México, conozco lo que es Pumas y es un desafío muy bueno, en el que me gustaría tratar de hacer lo mejor para dejar huella.

“No lo pensé. Aquí estábamos en pleno torneo y es una chance muy importante para seguir creciendo como futbolista. Pumas es un equipo que tiene mucha historia, por eso es un desafío importante para mi vida, para mi carrera y hay que tomarlo como tal. Es un club serio donde sé lo que es, la historia y afición que tiene y eso me tiene contento por llegar a un club grande como Pumas”, reconoció el atacante argentino en una entrevista para este medio vía telefónica, ya que aún se encuentra en Argentina, donde todavía jugará con el Newell’s Old Boys la última fecha.