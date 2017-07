Periodista rusa acusa a Maradona de acoso sexual

MORELIA, Mich., 3 de julio de 2017.- Una periodista rusa acusó a Diego Armando Maradona de acoso sexual en un hotel de San Petersburgo, donde el astro argentino fue invitado a la Final de la Copa Confederaciones que disputaron Alemania y Chile y que ganaron los teutones por la mínima diferencia.

La mujer, identificada como Yekaterina Nadólskaya, aseguró que Maradona intentó quitarle la ropa cuando se quedaron solos en la habitación, a la que había subido con el propósito de hacerle una entrevista.

“Vino su ayudante me arrojo 500 dólares, y luego llamaron a los guardias de seguridad. Tres hombres me sacaron de la habitación. Ni siquiera me dejaron sacar mis cosas”, dijo Nadólskaya, citada por el medio digital Lenta.ru.

Agregó que los policías se presentaron en el hotel a las ocho de la mañana y sólo entonces le devolvieron el vestido.