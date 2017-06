Nicolás Maduro llama malagradecida a Sub 20 de Venezuela

MORELIA, Mich., 28 de junio de 2017.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó “malagradecidos” a quienes excluyen al gobierno de los recientes éxitos deportivos que ha alcanzado el país, y puso como ejemplo de estos el subcampeonato que obtuvo la Vinotinto en el Mundial Sub 20 de la FIFA.

“Subcampeones del mundial de futbol Sub 20 ¿Por qué en el futbol vienen a meternos ‘no, que ese no es (un logro atribuible) al gobierno’? Digan lo que a ustedes les dé la gana, pero ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué Venezuela no fue una estrella en el futbol mundial en los 50 años anteriores?”, dijo el presidente en medio de su programa semanal.